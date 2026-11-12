LAGENIO refuerza la seguridad familiar estas navidades con la disponibilidad del reloj inteligente K9

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 12 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Dado que el 93% de los padres en Estados Unidos señalan la seguridad en línea como su principal preocupación —según la encuesta More in Common 2025—, la necesidad de una conectividad familiar fiable resulta más urgente que nunca. Para responder a esta demanda fundamental, LAGENIO ha anunciado hoy la ampliación de la disponibilidad global de su reloj inteligente K9, que ya puede adquirirse en más de 45 países y regiones. Respaldado por un estudio de Ipsos que revela que el 55% de los padres recurre activamente a soluciones tecnológicas para ganar tranquilidad, este dispositivo se presenta como un regalo ideal para las familias que buscan una conexión segura durante las fiestas. Las ofertas de temporada estarán disponibles del 19 al 30 de noviembre de 2026, tanto en el sitio web oficial de LAGENIO como a través de Amazon.

El K9: Innovación para la seguridad familiar

En el centro de esta iniciativa se encuentra el reloj inteligente K9, diseñado para ofrecer una conectividad avanzada y proporcionar tranquilidad a los padres. El dispositivo cuenta con una mayor precisión de GPS, llamadas bidireccionales y funciones de emergencia SOS, lo que permite a los niños explorar con confianza, manteniendo a sus padres siempre localizables. Entre sus prestaciones adicionales se incluyen un modo clase para minimizar las distracciones y alertas de geocercas, que notifican a los padres cuando los niños entran o salen de zonas seguras preestablecidas. Esto refleja el valor fundamental de la marca —la innovación— y su tranquilizadora promesa: Manténgase conectado, manténgase seguro.

La verdadera tranquilidad para los padres no consiste en una vigilancia constante, sino en saber que su hijo puede ponerse en contacto con ellos al instante, afirmó Kitty Leung, fundadora de LAGENIO. En esta temporada navideña, facilitamos que las familias obtengan esa confianza, convirtiendo los regalos en una seguridad duradera.

Beneficios del Black Friday y de las compras de la temporada navideña

La campaña navideña de LAGENIO se adapta a las diversas preferencias de compra, prestando especial atención a quienes realizan sus compras durante el Black Friday. Los clientes que compran a través del sitio web oficial reciben accesorios de regalo y guías de compatibilidad de tarjetas SIM, mientras que quienes compran en Amazon disfrutan de las ventajas del envío Prime y de un proceso de devoluciones sencillo. Del 19 al 30 de noviembre de 2026 —periodo que abarca el Black Friday—, se aplicarán automáticamente precios especiales de temporada al finalizar la compra, sin necesidad de utilizar ningún código promocional.

Acerca de LAGENIO

LAGENIO se dedica a la tecnología para la seguridad familiar, desarrollando dispositivos inteligentes centrados en la seguridad real de los niños, una conexión familiar fluida y la total tranquilidad de los padres. Sus relojes inteligentes para niños redefinen la forma en que las familias se mantienen conectadas, proporcionando libertad a los menores y, al mismo tiempo, ofreciendo a los padres la tranquilidad de saber dónde están en tiempo real. Manténganse conectados, manténganse seguros.

Para obtener más información sobre la campaña de temporada, visite www.lagenio.com o busque LAGENIO en Amazon.

Contacto para los medios:Kitty Leungsales@lagenio.com +86-15914183886

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