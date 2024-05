(Información remitida por la empresa firmante)

- Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) se asocia con Shiji para redefinir la experiencia de lujo para huéspedes

BANGKOK, 7 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) se enorgullece de presentar un modelo de negocio innovador diseñado para fomentar la rentabilidad y acelerar el crecimiento de los ingresos, al tiempo que establece nuevos puntos de referencia en la industria del lujo. Bajo el liderazgo visionario de Deepak Ohri, LAMH está revolucionando las experiencias de lujo, alineándolas con el espíritu humano e impulsando resultados financieros sustanciales y el reconocimiento de los clientes.

En respuesta a un marcado aumento de activos improductivos dentro del sector hotelero, LAMH ha surgido como la solución crítica, uniendo de manera experta las experiencias personalizadas y su percepción de que no solo redefinen el lujo sino que elevan significativamente el valor inmobiliario de las organizaciones.

El énfasis estratégico de LAMH está en aumentar la rentabilidad, mejorar los flujos de ingresos, lograr innovaciones líderes en la industria, maximizar las ganancias y beneficios por habitación y mejorar enormemente las experiencias de los huéspedes de acuerdo con la visión de la marca.

"LAMH es una solución de 'idea a ejecución'; servimos como sistema de navegación y guía estratégica que dirige a las organizaciones de empresas de lujo hacia la excelencia concentrándose en maximizar sus ganancias por habitación", afirmó Deepak Ohri.

La empresa construye su estrategia en torno a los comentarios de los clientes, el análisis de datos y las acciones estratégicas para identificar y solucionar los principales problemas que inhiben el crecimiento empresarial. Al comprender profundamente y satisfacer las necesidades y deseos únicos de sus clientes y aprovechar las soluciones tecnológicas integradas de Shiji, desde PMS, POS y plataformas inteligentes para huéspedes, LAMH mejorará con éxito todos los aspectos de la experiencia de lujo, desde las interacciones con los huéspedes hasta la eficiencia operativa, manteniendo al mismo tiempo la verdadera esencia de cada negocio.

LAMH Studio es otra área donde la compañía brilla, ofreciendo servicios diseñados para ayudar a los hoteles a lanzar nuevos conceptos/experiencias culinarias sobresalientes. Siguiendo estrictos estándares de excelencia y creatividad, LAMH ofrece experiencias gastronómicas completas, desde el desarrollo del concepto hasta el diseño del menú, todo mejorado por las soluciones innovadoras de alimentos y bebidas de Shiji para una interacción fluida con los clientes. LAMH Studio también se destaca por sus diseños de restaurantes personalizados que reflejan el carácter y la filosofía únicos de cada marca.

"Con más de 30 años de profunda participación en el sector del lujo, he adquirido un profundo conocimiento de lo que realmente cautiva y retiene a los clientes más exigentes. Para destacar en este campo competitivo, uno debe encarnar audacia, singularidad y un impulso incesante hacia la creatividad. Se trata de ofrecer una experiencia incomparable que no sólo cumpla, sino que supere las expectativas del cliente, garantizando que no solo visite una vez sino que se vea obligado a regresar repetidamente" atestiguó Deepak Ohri. "No se trata simplemente de ofrecer lujo; se trata de crear un viaje inolvidable que resuene profundamente con la necesidad/deseo del consumidor de exclusividad y detalles finos".

"Estamos entusiasmados con nuestra colaboración con LAMH. Juntos, estamos combinando el servicio personalizado de LAMH con la tecnología de Shiji orientada al huésped, incluido nuestro Cloud PMS para el sector hotelero de lujo, para elevar la experiencia del huésped a niveles de excelencia sin precedentes. Esta asociación refleja nuestra dedicación compartida a la innovación y a dar forma al futuro de la hospitalidad de lujo, donde cada interacción no sólo es memorable sino verdaderamente transformadora" compartió Nikkie Singh, vicepresidente sénior de Shiji APAC y Oriente Medio.

LAMH ofrece a propietarios/inversores de hoteles y empresas de gestión servicios de asesoramiento/consultoría para aumentar los ingresos y la rentabilidad por habitación ocupada, y conceptos atemporales de alimentos y bebidas.

Acerca de LAMH:

Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) es líder en el sector hotelero de lujo, comprometido a ofrecer soluciones innovadoras que impulsen la rentabilidad y la excelencia operativa. Con oficinas en Tailandia y Estados Unidos, LAMH se asocia con inversores institucionales y dueños de propiedades para optimizar los ingresos por habitación disponible y mejorar el rendimiento financiero general. LAMH es una empresa de idea hecha realidad con conceptos innovadores de alimentos y bebidas que ayudan a aumentar el TRevPAR (ingresos totales por habitación disponible). Al alinear la identidad de marca con las expectativas del mercado, LAMH garantiza que los propietarios de hoteles, los inversores institucionales y las empresas de gestión hotelera logren un crecimiento financiero sostenible y una sólida posición competitiva en el mercado global.

Acerca de Shiji

Shiji es una empresa de tecnología multinacional que proporciona soluciones y servicios de software para empresas de las industrias hotelera, de servicios de alimentos, minorista y de entretenimiento, que van desde plataformas de tecnología hotelera, soluciones de administración de propiedades hoteleras, sistemas minoristas y de alimentos y bebidas, pasarelas de pago, gestión de datos, gestión de spas y actividades, gestión de reputación online, distribución online y más. Fundada en 1998 como proveedor de soluciones de red para hoteles, Shiji cuenta hoy con más de 5.000 empleados en más de 80 filiales y marcas en más de 31 países, y presta servicios a más de 91.000 hoteles, 200.000 restaurantes y 600.000 puntos de venta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400350/LAMH_Pink_Logo_Dark_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400351/2019Blue_Shiji_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lamh-se-asocia-con-shiji-para-redefinir-la-experiencia-de-lujo-para-huespedes-302130661.html