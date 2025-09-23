(Información remitida por la empresa firmante)

- Lamplighter Group se lanza como una firma boutique de asesoría e inteligencia con ambiciosos planes de crecimiento

LONDRES, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lamplighter Group, una firma de asesoría boutique de reciente creación que ofrece inteligencia estratégica a altos ejecutivos, inversores y asesores legales, anuncia hoy su lanzamiento oficial. Especializada en desafíos comerciales, políticos y regulatorios de alto riesgo, Lamplighter combina experiencia investigativa, fluidez financiera y acceso diplomático para brindar la claridad y la convicción necesarias para la toma de decisiones cruciales.

Lamplighter cuenta con el respaldo de una importante inversión de capital de crecimiento de inversores institucionales, lo que posiciona a la empresa para escalar ambiciosamente sin dejar de ser independiente y centrada en el cliente.

Michael Auerbach, presidente ejecutivo de Lamplighter Group, comentó:

"Lanzamos Lamplighter en un momento en que los líderes se enfrentan a una incertidumbre extraordinaria: mercados perturbados, política volátil y regulaciones que cambian cada semana. Lo que nos distingue no es simplemente el acceso a fuentes humanas; es saber qué voces importan, hacer las preguntas correctas y convertir fragmentos de información en información clara que nuestros clientes puedan usar. En momentos de presión, el juicio es tan valioso como los datos, y eso es lo que Lamplighter ofrece".

La firma fue fundada por el equipo que anteriormente construyó y dirigió la práctica de inteligencia empresarial en DGA Group, obteniendo el reconocimiento de Chambers and Partners tanto en Debida Diligencia Investigativa como en Apoyo a Litigios. Junto con Auerbach, cuya trayectoria de 25 años incluye ser socio y director de inteligencia en DGA-Albright Stonebridge Group, fundador de Subversive Capital y director independiente principal en Canaccord Genuity, los socios fundadores aportan una experiencia profunda y complementaria. James Birkett asesora a juntas directivas e inversores en transacciones y disputas complejas, con más de 15 años de experiencia en investigación e inteligencia para clientes globales líderes. Austen Josephs es investigador y especialista en disputas con una importante experiencia en mercados emergentes, ampliamente reconocido por su capacidad para desenvolverse en entornos políticamente sensibles y descubrir información de difícil acceso.

A ellos se suman: Simon Watson, quien aporta 23 años de experiencia en los mercados de capitales de Goldman Sachs, donde dirigió transacciones transfronterizas complejas en Europa, América y Oriente Medio; Miranda Alsop, experta en riesgo político con profunda experiencia en Rusia, Asia Central y el Cáucaso; y Janet Younan, quien apoya tareas de investigación y diligencia debida multilingües en Europa y Oriente Medio.

Lamplighter ofrece soluciones a medida, incluyendo la debida diligencia investigativa previa a la operación, la evaluación de riesgos políticos y regulatorios, el mapeo sectorial y de oportunidades, y la inteligencia y el activismo de los accionistas. Las relaciones continuas se sustentan mediante inteligencia estratégica, monitoreo regulatorio, respuesta a crisis, investigaciones anticorrupción, investigaciones internas y gestión de riesgos reputacionales. Para asuntos posteriores a la operación y disputas, Lamplighter ofrece apoyo en litigios y arbitraje, investigación de hechos y entrevistas a testigos, rastreo de activos y recuperación transfronteriza, resolución alternativa de disputas y defensa diplomática.

Lamplighter opera a nivel mundial y se basa en redes propias, inteligencia humana y de campo discreta, análisis forense digital avanzado e investigación profunda de registros públicos, lo que garantiza que su análisis pueda resistir el escrutinio en salas de juntas, tribunales y negociaciones.

La ambiciosa estrategia de crecimiento de Lamplighter hará que la firma revele nuevos nombramientos de alto nivel, amplíe su oferta de servicios y extienda su cobertura de geografías clave en los próximos meses.

Contacto:enquiries@lamplighter.com

Lamplighter Group Ltd33 Foley StreetLondon W1W 7TL, United Kingdom

Acerca de Lamplighter Group:

Lamplighter Group es una firma boutique de asesoría e inteligencia fundada por profesionales de inteligencia empresarial, especialistas en inversión y exdiplomáticos. La firma proporciona a los líderes la claridad y la convicción necesarias para desenvolverse en entornos comerciales, políticos y regulatorios complejos a nivel mundial. Iluminamos el camino.

