LandGate amplía su plataforma global de inteligencia de redes eléctricas en Europa

-LandGate amplía su plataforma global de inteligencia de redes eléctricas con cobertura de mapeo de centros de datos en Europa Con el seguimiento de más de 2.100 instalaciones en 10 mercados europeos clave, LandGate ofrece datos espaciales a nivel de emplazamiento a través de GIS, API, MCP Server o exportación directa de datos.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LandGate, proveedor líder de datos e inteligencia de redes para infraestructuras energéticas y digitales anunció hoy la expansión de su plataforma geoespacial para mapear centros de datos en Europa. El nuevo conjunto de datos ofrece visibilidad espacial a nivel de emplazamiento, métricas de eficiencia energética y seguimiento operativo en mercados internacionales clave, complementando así la capa de datos nacionales de LandGate.

Tras su adquisición por parte de Wood Mackenzie en junio de 2026, LandGate continúa ampliando rápidamente su presencia en el mercado y desarrollando su tecnología principal, consolidando su papel como la capa de inteligencia fundamental que impulsa la selección de emplazamientos y la adquisición de energía a nivel mundial.

"A medida que se acelera el despliegue de infraestructuras a hiperescala y las cargas de trabajo de IA elevan la demanda de densidad energética a niveles récord, la selección de emplazamientos en Europa está experimentando un cambio estructural", afirmó Yoann Hispa, consejero delegado de LandGate. "Al integrar en nuestra plataforma inteligencia espacial a nivel de emplazamiento para toda Europa, proporcionamos a desarrolladores, especialistas en selección de sitios y profesionales del sector energético las herramientas necesarias para evaluar conjuntamente los terrenos, la energía, la conectividad y los permisos".

Inteligencia basada en datos en 10 mercados europeos claveLandGate realiza el seguimiento de más de 2.100 instalaciones en los 10 principales mercados europeos:

Reino Unido (más de 500 instalaciones): Domina la cobertura en el nodo de Londres y Slough. Las solicitudes de conexión eléctrica superan actualmente los 70 GW.

Domina la cobertura en el nodo de Londres y Slough. Las solicitudes de conexión eléctrica superan actualmente los 70 GW. Alemania (más de 450 instalaciones): Concentrada en Frankfurt. Marcada por la ley EnEfG, que exige que las nuevas construcciones alcancen un PUE de 1,2 o inferior a partir de julio de 2026 y utilicen electricidad 100 % renovable para 2027.

Concentrada en Frankfurt. Marcada por la ley EnEfG, que exige que las nuevas construcciones alcancen un PUE de 1,2 o inferior a partir de julio de 2026 y utilicen electricidad 100 % renovable para 2027. Francia (más de 250 instalaciones): Concentrada en París y Marsella. Impulsada por compromisos importantes, incluido el campus de 1 GW y 20.000 millones de euros de Brookfield en Cambrai.

Concentrada en París y Marsella. Impulsada por compromisos importantes, incluido el campus de 1 GW y 20.000 millones de euros de Brookfield en Cambrai. Países Bajos (aprox. 198 instalaciones): Con su núcleo en Ámsterdam. Sujeta a prohibiciones nacionales de construcción para proyectos de más de 10 hectáreas o 70 MW fuera de las zonas designadas, así como a límites regionales de capacidad de red hasta 2030.

Con su núcleo en Ámsterdam. Sujeta a prohibiciones nacionales de construcción para proyectos de más de 10 hectáreas o 70 MW fuera de las zonas designadas, así como a límites regionales de capacidad de red hasta 2030. Italia (más de 180 instalaciones): Concentradas en Milán, aprovechando sólidas redes de fibra y la conectividad submarina en el Mediterráneo.

Concentradas en Milán, aprovechando sólidas redes de fibra y la conectividad submarina en el Mediterráneo. España (más de 130 instalaciones): Centradas en Madrid y Aragón, combinando menores costes del suelo con la disponibilidad de acuerdos de compra de energía solar y eólica a gran escala.

Centradas en Madrid y Aragón, combinando menores costes del suelo con la disponibilidad de acuerdos de compra de energía solar y eólica a gran escala. Irlanda (más de 122 instalaciones): Concentradas en Dublín, donde los centros de datos consumieron el 21 % de la energía nacional en 2023. La normativa exige contar con generación despachable o almacenamiento en las propias instalaciones, así como un suministro basado en un 80 % en nuevas fuentes renovables.

Concentradas en Dublín, donde los centros de datos consumieron el 21 % de la energía nacional en 2023. La normativa exige contar con generación despachable o almacenamiento en las propias instalaciones, así como un suministro basado en un 80 % en nuevas fuentes renovables. Suecia (más de 121 instalaciones): Un destino clave para cargas de trabajo de IA en Estocolmo, Falun y Lule, que aprovecha las reservas de energía hidroeléctrica y las bajas temperaturas ambientales.

Un destino clave para cargas de trabajo de IA en Estocolmo, Falun y Lule, que aprovecha las reservas de energía hidroeléctrica y las bajas temperaturas ambientales. Polonia (más de 107 instalaciones): Con centros en Varsovia, Katowice y Poznań, respaldada por Zonas Económicas Especiales (ZEE) y acuerdos de compra de energía corporativos.

Con centros en Varsovia, Katowice y Poznań, respaldada por Zonas Económicas Especiales (ZEE) y acuerdos de compra de energía corporativos. Suiza (más de 105 instalaciones): Concentrada en Zúrich y Ginebra, caracterizada por estrictas limitaciones municipales de espacio y normativas sobre niveles de ruido en los sistemas de refrigeración.

Depliegue flexible: DASS, GIS, API y MCP Server LandGate suministra su conjunto de datos a través de arquitecturas empresariales flexibles:

Plataforma GIS y DASS: Evalúa visualmente los sitios mediante mapas web interactivos..

Evalúa visualmente los sitios mediante mapas web interactivos.. API y Exportación Directa: Incorpora directamente en modelos privados los atributos completos de la instalación, incluyendo la potencia bruta, el espacio técnico, la capacidad de racks, el estado, PUE, los datos de contacto del operador y las coordenadas precisas.

Incorpora directamente en modelos privados los atributos completos de la instalación, incluyendo la potencia bruta, el espacio técnico, la capacidad de racks, el estado, PUE, los datos de contacto del operador y las coordenadas precisas. MCP Server URL: Conecta los datos de LandGate directamente a agentes de IA empresariales para realizar consultas en lenguaje natural.

En combinación con más de 6.200 instalaciones en EE.UU. y más de 4.000 emplazamientos internacionales repartidos en más de 160 países, LandGate ofrece una visión unificada de la oferta mundial de infraestructura digital.

Acerca de LandGate LandGate es el proveedor líder de datos, inteligencia de redes y análisis para la selección de emplazamientos en los sectores de energía y centros de datos. Adquirida por Wood Mackenzie en junio de 2026, LandGate opera como una plataforma ágil que impulsa la asignación de capital a nivel mundial. Visite www.landgate para obtener más información o solicitar una demostración.