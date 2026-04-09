Landis+Gyr EMEA inicia una nueva etapa como empresa independiente

(Información remitida por la empresa firmante)

CHAM, Suiza, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr EMEA , anteriormente parte del Grupo Landis+Gyr, inicia una nueva etapa como empresa independiente, que prestará servicios principalmente a clientes en Europa, Oriente Medio y África.

Tras la finalización de la transacción, la división EMEA es ahora propiedad exclusiva de AURELIUS. La nueva estructura de propiedad proporciona apoyo estratégico y una mayor concentración operativa a medida que la empresa continúa desarrollando su cartera de soluciones de medición avanzada, inteligencia de red e infraestructura digital.

Contando con más de 2.800 empleados en 19 países, la organización opera con el mismo equipo directivo y mantiene su presencia regional, y continúa desempeñando un papel clave en el apoyo a las empresas de servicios públicos y a los operadores de infraestructuras en toda la región.

"La finalización de la transacción marca un hito importante para nuestra empresa", declaró Robert Evans, consejero delegado de Landis+Gyr EMEA. "Nuestra nueva posición independiente, respaldada por AURELIUS, ofrece una oportunidad única para potenciar aún más el potencial de este gran negocio. Estamos orgullosos de nuestra historia, nuestro legado y la experiencia que hemos desarrollado como parte de Landis+Gyr, y seguimos ofreciendo a nuestros clientes un servicio más centrado y fiable".

En los próximos meses, la empresa presentará su nueva identidad, marcando así la siguiente fase de su evolución como organización independiente.

Acerca de Landis+Gyr EMEA

Landis+Gyr EMEA, anteriormente parte del Grupo Landis+Gyr, presta servicios a empresas de servicios públicos de electricidad, gas, agua y energía térmica para la gestión de redes cada vez más complejas, la mejora de la eficiencia operativa y un uso más sostenible de los recursos.Con décadas de experiencia en tecnología de infraestructuras críticas, la empresa ofrece soluciones avanzadas de medición, inteligencia de red y soluciones digitales a empresas de servicios públicos y operadores de infraestructuras, principalmente en Europa, Oriente Medio y África.Como organización independiente, Landis+Gyr EMEA se basa en relaciones de larga duración con sus clientes y capacidades tecnológicas probadas, respaldadas por equipos regionales con amplia experiencia.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/landisgyr-emea-inicia-una-nueva-etapa-como-empresa-independiente-302738128.html