Se lanza HONOR Band 6 con pantalla más grande y funciones premium de control de la salud (2)

[2] HONOR Band6 no es equipo médico. El resultado de la medición sólo puede ser una referencia personal, no es para fines médicos. El monitor Blood Oxygen Level no está disponible en Japón, Corea y Taiwán. Estas funciones solo funcionan con la Health App. [3] El modo de ciclismo al aire libre solo admite dispositivos HONOR con MagicUI 2.0 o posterior y dispositivos iOS con iOS 9.0 o posterior. [4] Los datos de la batería se basan en los resultados de las pruebas en los laboratorios HONOR. Consulte el entorno de pruebas honor: Uso típico: La monitorización de la frecuencia cardíaca está habilitada; el seguimiento del sueño está habilitado. La pantalla se comprueba brevemente 200 veces al día, 50 mensajes, 3 llamadas y 3 alarmas recordando en 24 horas, y entrenando durante 30 minutos a la semana. Uso intensivo: la monitorización de frecuencia cardíaca está habilitada, TruSleep(TM) está habilitado. La pantalla se comprueba brevemente 500 veces al día, 50 mensajes, 3 llamadas y 3 alarmas recordando en 24 horas, y entrenando durante 60 minutos a la semana. [5] Datos de laboratorios internos HONOR. La velocidad de carga real puede variar debido a diferentes entornos y situaciones. [6] Esta función solo está disponible con teléfonos HONOR con MagicUI 2.0 o posterior. [7] La función de reproducción de música no está disponible en dispositivos iOS y algunas funciones inteligentes solo pueden ser compatibles con teléfonos HONOR con Magic UI 2.0 o posterior. [8] La fecha de venta puede variar de un país a otro, póngase en contacto con el equipo de HONOR para obtener más detalles.

Precio y Disponibilidad

Con un PVP recomendado de 49,9 euros, el HONOR Band 6 estará disponible para comprar a partir del 28 de marzo en los mercados globales a través de AliExpress.

El HONOR Band 6 también estará disponible en las tiendas locales online de HONOR a partir de abril([8]) .

Para más información visite www.hihonor.com [http://www.hihonor.com/].

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Se dedica a convertirse en una marca tecnológica icónica a nivel mundial y crear un nuevo mundo inteligente para todos a través de sus potentes productos y servicios. Con un enfoque inquebrantable en la I+D, está comprometido con el desarrollo de tecnología que empodera a las personas de todo el mundo para ir más allá, dándoles la libertad de lograr y hacer más. Ofreciendo una gama de teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y ponibles de alta calidad para adaptarse a cada presupuesto, la cartera de productos innovadores, premium y confiables de HONOR permite a las personas convertirse en una mejor versión de sí mismas.

