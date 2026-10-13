Se lanza HOZO Hobby Knife en Kickstarter

(Información remitida por la empresa firmante)

- HOZO Hobby Knife: Un espacio de trabajo para creadores que se despliega en cualquier lugar, se lanza en Kickstarter

Con un mecanismo de cambio de cuchilla mediante botón y una estación de corte integrada, HOZO Hobby Knife está diseñado para creadores y aficionados

HONG KONG, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- HOZO ha lanzado hoy su Hobby Knife en Kickstarter, presentando una herramienta para manualidades con un mecanismo de cambio de cuchilla mediante botón pulsador y un estuche portátil que se despliega para convertirse en un espacio de trabajo de corte.

Inspirado en el funcionamiento de un bolígrafo, el mecanismo de resorte permite a los usuarios liberar y reemplazar las cuchillas con solo presionar un botón, eliminando la necesidad de girar el mango al cambiarlas. El cuchillo dispone de un mango hexagonal de aluminio con un anillo en relieve y agarre texturizado para un control preciso, al tiempo que cuenta con un clip magnético de acero inoxidable ayuda a mantener la cuchilla firmemente en su lugar.

Un espacio de trabajo de corte portátil

El estuche para HOZO Hobby Knife combina almacenamiento de cuchillas con una estación de corte compacta. Su diseño desplegable sirve para ampliar la superficie de trabajo disponible y proporciona cuatro configuraciones para diferentes posiciones y necesidades de cada proyecto. En su interior, un estuche modular mantiene los accesorios organizados, con ranuras específicas y sujeción magnética para evitar que las cuchillas se muevan durante el transporte. Una ranura de desecho unidireccional proporciona un lugar designado para las cuchillas usadas.

Cuchillas versátiles para trabajos de precisión

El juego permite cortar, tallar, serrar y limar gracias a una selección de accesorios especializados. Entre ellos se incluyen hojas estándar y largas, cinceles y minicinceles, hojas curvas y de doble filo, gubias en U y en V, una sierra y una lima metálica. La gama incluye desde el corte general hasta el tallado de ranuras, el refinamiento de bordes y el acabado detallado.

Diseñado para creadores

El HOZO Hobby Knife es ideal para diversas aplicaciones, como la limpieza de piezas impresas en 3D, trabajos en cuero y madera, joyería, scrapbooking, creación de tarjetas y pegatinas, modelismo, maquetas Gundam, maquetas militares, maquetas arquitectónicas, dioramas y accesorios para cosplay.

Este lanzamiento amplía el ecosistema de herramientas de escritorio de HOZO, que abarca las distintas etapas del proceso creativo, desde la medición y el marcado hasta el corte y el lijado.

Disponibilidad

El HOZO Hobby Knife se lanzó en Kickstarter el 13 de octubre de 2026 a un precio inicial de 59 dólares.

Campaña Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/hozodesign/hozo-hobby-knife

Acerca de HOZO

Fundada en el año 2018, HOZO desarrolla herramientas cuidadosamente diseñadas para creadores, modelistas y aficionados al bricolaje. Guiada por su filosofía de "Herramientas para el creador evolucionado", su catálogo de productos abarca instrumentos de medición de precisión, herramientas de corte ultrasónico, herramientas de lijado y otras soluciones que apoyan las diferentes etapas del proceso creativo.

Contacto para medios

Nombre de la compañía: Hozo Design Co., Limited

Persona de contacto: Edith Pan

E-mail de contacto: edith@hozodesign.com

Ciudad: Hong Kong

Pais: China

Página web: hozodesign.com

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