Se lanza en Kazajistán el servicio de satélite a móvil de Starlink

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de la República de Kazajistán y Beeline Kazakhstan, en colaboración con Starlink Mobile, lanzan un servicio de conectividad móvil por satélite basado en la tecnología 'Direct to Cell'. Esta tecnología permitirá a los usuarios acceder a determinados servicios de comunicación desde teléfonos inteligentes compatibles, incluso fuera del alcance de las redes móviles terrestres.

La implementación de Starlink Mobile es el resultado de los acuerdos alcanzados durante la visita oficial del presidente Kassym-Jomart Tokayev a Estados Unidos en 2025.

"En el otoño de 2025, durante la visita oficial del presidente Kassym-Jomart Tokayev a Estados Unidos, Kazajistán llegó a un acuerdo para la implementación de la conectividad satelital Starlink Mobile (Direct to Cell). Hoy vemos cómo ese acuerdo se hace realidad. Kazajistán se ha convertido en el primer país de Asia Central donde la tecnología Direct to Cell ha superado las pruebas prácticas y está pasando ahora a la fase de servicio para los usuarios", declaró Zhaslan Madiyev, viceprimer ministro y ministro de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de la República de Kazajistán.

La tecnología establece una conexión directa entre un teléfono inteligente compatible y los satélites Starlink Mobile, sin necesidad de un teléfono satelital específico, una antena externa ni equipos adicionales. Los usuarios podrán enviar y recibir mensajes, así como acceder a determinadas aplicaciones, en zonas sin cobertura de red móvil terrestre. Para los clientes de Beeline Kazakhstan, el servicio estará disponible de forma gratuita durante el periodo promocional.

Para Kazajistán, con su amplio territorio, la conectividad móvil por satélite reviste una importancia especial, ya que genera oportunidades adicionales de comunicación desde zonas de difícil acceso y lugares donde la infraestructura terrestre ha sufrido daños.

"Beeline lleva más de veinte años operando en Kazajistán y, a lo largo de este tiempo, hemos invertido constantemente en el desarrollo de la conectividad y de nuevas tecnologías. Kazajistán es uno de los países más extensos del mundo, y la distancia no debería convertirse en una barrera para que la población acceda a tecnologías modernas. El desarrollo de la infraestructura digital constituye una inversión a largo plazo en la competitividad y la calidad de vida del país, y nos enorgullece poder apoyar este desarrollo de infraestructuras fundamental", declaró el empresario kazajo e inversor del Verny Capital Group, Bulat Utemuratov.

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