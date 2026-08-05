Se lanza oficialmente MapFour Roam

(Información remitida por la empresa firmante)

- Lanzamiento oficial de MapFour Roam, poniendo a su alcance una experiencia de senderismo de primera calidad

BERLÍN, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MapFour ha lanzado oficialmente la serie Roam, que incluye los modelos Roam (con cuadro bajo) y Roam ST (con cuadro estrecho). Diseñada como una bicicleta eléctrica de trekking con suspensión total y protección inteligente, la serie ofrece comodidad superior, seguridad inteligente y rendimiento de largo alcance a un precio accesible. Ya está disponible a un precio de lanzamiento de 2.599 euros (PVP 2.799 euros), cada compra de una Roam incluye, por tiempo limitado, accesorios gratuitos por valor de 90 euros.

Diseñada pensando en las necesidades de los ciclistas de trekking modernos, el modelo MapFour Roam se creó con el objetivo de solucionar los problemas comunes de la categoría, como la rigidez de la suspensión, la limitada capacidad para terrenos difíciles y los altos costes de las características premium. Inspirada en los principales modelos de trekking, el modelo Roam combina la comodidad de la suspensión total, la protección inteligente IoT y una ingeniería de bajo mantenimiento para proporcionar un funcionamiento más suave, un viaje más seguro y confianza en todo tipo de terrenos, desde calles urbanas hasta senderos forestales y rutas de larga distancia.

El lanzamiento se produce tras un exitoso debut en el mercado europeo. En junio, MapFour inauguró su tienda oficial en Ámsterdam, marcando un hito muy destacado dentro de la expansión de la marca al por menor. Ese mismo mes, el modelo Roam llevó a cabo su estreno mundial en Eurobike 2026, captando la atención de medios, distribuidores y profesionales del sector. A principios de julio, el modelo se presentó de nuevo en Prodays Paris, donde su galardón French Design Award y su experiencia de conducción premium recibieron comentarios positivos de distribuidores y usuarios de prueba.

Lo más destacado del modelo MapFour Roam

Diseño de bicicleta de trekking con suspensión completa: 100 mm delante y 60 mm detrás para mayor comodidad y estabilidad.

Sistema inteligente con navegación GPS, protección antirrobo, seguimiento de ruta en tiempo real y modos de conducción personalizables.

Motor central de 100 Nm con transmisión por correa y buje Shimano Nexus 5 para un rendimiento potente, suave y de bajo mantenimiento.

Batería LG de 720 Wh con una autonomía de hasta 150 km (modo ECO) y carga rápida de 2 horas.

Equipada con luces integradas, guardabarros y portaequipajes trasero para desplazamientos diarios, cicloturismo y rutas de aventura.

El modelo Roam marca el inicio de la trayectoria de MapFour como marca independiente, centrada en ofrecer experiencias de conducción premium con una excelente relación calidad-precio. De cara al otoño de 2026, MapFour va a hacer crecer aún más su presencia en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo mediante eventos de conducción comunitarios y colaboraciones con marcas de camping al aire libre, creando más oportunidades para que los motoristas disfruten de la marca y apoyando el crecimiento a largo plazo de la red de distribuidores.

Impulsada a través de la misión de proporcionar una movilidad sostenible, económica, saludable y sin preocupaciones, MapFour se compromete a hacer que las experiencias de viaje cómodas y de alta calidad sean accesibles para más usuarios.

Para obtener más información sobre el modelo MapFour Roam y las oportunidades de colaboración, visite el sitio web oficial de MapFour.

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