Se lanza un programa piloto de pago QR transfronterizo entre China e Indonesia

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 11 de septiembre de 2025, UnionPay International (UPI), en colaboración con sus socios, anunció el lanzamiento piloto de la conexión transfronteriza de pagos QR entre China e Indonesia bajo la supervisión de ambos bancos centrales.

En la ceremonia de lanzamiento en Pekín, se realizó una demostración de una transacción piloto utilizando una aplicación de pago móvil de Indonesia. En Yakarta, los usuarios autorizados realizaron transacciones con éxito a través de las aplicaciones UnionPay y Alipay escaneando QRIS, el código QR unificado en Indonesia. Durante esta fase de prueba, usuarios seleccionados de China continental podrán realizar pagos QR con estas dos aplicaciones chinas de pago móvil en más de 40 millones de comercios con QRIS en Indonesia. Por otro lado, los comercios piloto de las redes UnionPay y Alipay en China continental también podrán aceptar pagos QR de 22 aplicaciones de pago móvil indonesias.

Es importante señalar que la fase de prueba está actualmente limitada a los participantes y comercios incluidos en la lista blanca. Se espera que la conexión transfronteriza de pagos QR esté plenamente operativa en 2025, una vez finalizada la fase de prueba.

La conexión transfronteriza de pagos QR, un proyecto clave implementado entre China e Indonesia en el modelo de Gobierno a Gobierno (G2G), avanza a buen ritmo bajo la dirección de ambos bancos centrales. En enero de 2025, UPI firmó un memorando de cooperación con la Asociación de Sistemas de Pago de Indonesia (ASPI), Ant International y la sucursal de Yakarta del Banco de China (Hong Kong). Posteriormente, UPI firmó acuerdos de cooperación por separado con las cuatro redes de conmutación de Indonesia (Rintis, ALTO, Artajasa y Jalin), así como con Ant International y Alipay, acelerando así la implementación del proyecto.

De conformidad con el acuerdo entre ambos bancos centrales, los pagos transfronterizos QR entre China e Indonesia se liquidarán en sus respectivas monedas locales. Este acuerdo no solo facilitará la experiencia de pago móvil transfronterizo para los residentes de ambos países, sino que también ayudará a los comercios a ampliar su cartera de clientes. Además, el proyecto representa un importante avance en la iniciativa de UnionPay para crear un nuevo modelo cuatripartito en colaboración con las partes interesadas del sector, donde UnionPay sigue desempeñando un papel fundamental al ampliar la colaboración a lo largo de toda la cadena de suministro, contribuyendo a una cooperación mutuamente beneficiosa para el sector e impulsando su propio desarrollo.

Hasta la fecha, UnionPay ha logrado o está buscando la integración transfronteriza de pagos QR con redes de pago en 19 países y regiones fuera de China continental. En el futuro, UnionPay seguirá ampliando la conectividad de pagos transfronterizos.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-lanza-un-programa-piloto-de-pago-qr-transfronterizo-entre-china-e-indonesia-302556100.html