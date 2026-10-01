Se lanza en el Reino Unido, Irlanda y Europa continental Tres Agaves Tequila

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de una marca de propiedad familiar que lleva tequila orgánico de origen único hasta alcanzar nuevos horizontes

ST. HELENA, California, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tres Agaves Tequila, productor de propiedad familiar de tequila 100% de agave originario del Valle de Tequila (México), se lanza en el Reino Unido e Irlanda el 1 de octubre, marcando su entrada en el mercado europeo de la hostelería y el comercio minorista independiente. El despliegue continuará en los meses siguientes a través de Alemania, Suiza, los países nórdicos y España, contando con una presentación oficial ante el sector europeo en la feria Bar Convent Berlin a mediados de octubre.

Tres Agaves destila cada gota a partir de una única fuente en Amatitán —la cuna del tequila—, fruto de casi dos décadas de relaciones directas junto a productores locales. Este abastecimiento de origen único, sumado a las certificaciones orgánicas del USDA y de México, además de una producción registrada bajo la norma NOM, ha consolidado a la marca en las barras de Estados Unidos. Su lanzamiento en el Reino Unido e Irlanda traslada esta misma propuesta, por primera vez, a los bármanes y minoristas independientes de Europa.

"El tequila es una de las categorías de bebidas espirituosas de mayor crecimiento en Europa, y los bármanes buscan marcas con un origen auténtico", afirmó Thomas Vogele, vicepresidente de ventas internacionales de Trinchero Family Wine & Spirits. "Tres Agaves ofrece al sector un tequila orgánico de origen único, elaborado por un productor auténticamente familiar, a un precio asequible para el uso diario en la barra, en lugar de uno exclusivo para los estantes de gama alta".

Se prevé que el mercado europeo del tequila alcance unos ingresos de 2.490 millones de dólares para el año 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,6% entre 2025 y 2030. Tres Agaves ha registrado un crecimiento del 769% en lo que va del año fiscal dentro de la división de exportación de Trinchero. En Estados Unidos, la marca fue incluida recientemente en la lista "Hot Prospects" 2026 de Shanken's Impact, que reconoce a las marcas de bebidas espirituosas de mayor crecimiento en el país. En este contexto de expansión, Tres Agaves se complace en ofrecer su gama de tequilas orgánicos a bartenders y consumidores del Reino Unido e Irlanda, impulsando aún más el dinamismo de esta vibrante categoría.

Lanzamiento en el Reino Unido e Irlanda:

Tequila Tres Agaves Blanco : sin envejecer, embotellado inmediatamente después de la destilación; notas de agave tostado, menta, cítricos y pera.

: sin envejecer, embotellado inmediatamente después de la destilación; notas de agave tostado, menta, cítricos y pera. Tequila Tres Agaves Reposado : nueve meses en barricas de whiskey de Tennessee y bourbon; marcado carácter de agave con notas de cítricos, especias y frutas tropicales horneadas. Incluido en la lista "Top 100 Spirits of the Year" de W ine Enthusiast .

: nueve meses en barricas de whiskey de Tennessee y bourbon; marcado carácter de agave con notas de cítricos, especias y frutas tropicales horneadas. Incluido en la lista "Top 100 Spirits of the Year" de W . Añejo y Extra Añejo : disponibilidad limitada para bares y puntos de venta.

: disponibilidad limitada para bares y puntos de venta. Mezclas para cócteles y néctar de agave: mezclas orgánicas certificadas por el USDA para Margarita y Bloody Mary, además de néctar de agave listo para preparar cócteles.

Las variedades Blanco y Reposado se lanzan en un formato de 700 ml para cumplir con los requisitos del mercado europeo, con un precio de venta al público sugerido de entre 40 y 45 libras esterlinas. Tres Agaves es exportada por medio de Trinchero Family Wine & Spirits.

Emisor: Circana, Total MULO + with Conv + LIQ; L26wks ending 8/03/26

Emisor: Shanken News Daily, "Exclusive: RTDs, Tequila Drive Lead Impact's 'Hot Prospects' List". 14 de septiembre, 2026.

Acerca de Tres AgavesTres Agaves elabora tequilas galardonados, hechos 100% de agave, y mezclas para cócteles con certificación orgánica del USDA. Los tequilas Tres Agaves se producen en el Valle de Tequila siguiendo tradiciones ancestrales. Sus mezclas cuentan con certificación orgánica del USDA, no contienen gluten y están endulzadas exclusivamente con el mejor néctar de agave azul Weber, lo que las convierte en la opción ideal para los consumidores que cuidan su salud y vigilan su ingesta calórica. Las mezclas de Tres Agaves —que incluyen néctar de agave listo para cócteles, margarita de lima, margarita de fresa y Bloody Mary— fueron cuidadosamente formuladas para permitir la creación de cócteles exquisitos, realzando los sabores del tequila de alta calidad en lugar de opacarlos. Visite www.tresagaves.com si desea obtener más información.

Acerca de Trinchero Family Wine & SpiritsTrinchero Family Wine & Spirits, una empresa de propiedad familiar con más de 75 años de historia, abarca más de 50 marcas galardonadas de vinos y licores distribuidas a nivel mundial. Fundada en 1948 —cuando los inmigrantes italianos Mario y Mary Trinchero se trasladaron con su joven familia desde la ciudad de Nueva York y adquirieron la bodega Suter Home en St. Helena—, Trinchero Family Wine & Spirits mantiene sus raíces en el Valle de Napa. Desde esos humildes comienzos, Trinchero ha crecido hasta convertirse en una de las cinco bodegas más grandes de Estados Unidos gracias a asociaciones estratégicas e inversiones en tecnología y viñedos, todo ello manteniendo un firme compromiso con la calidad, el valor, la sostenibilidad y la filantropía. Obtenga más información en www.tfewines.com.

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