Lanzadera y CEEI Valencia, entre los mejores hubs de startups de España en el ranking del Financial Times

CEEI Valencia asciende 42 posiciones en Europa, alcanza el puesto 64, y se sitúa entre los cuatro mejores hubs de startups de España

Valencia, 23 de febrero de 2026. CEEI Valencia ha sido reconocido como el cuarto mejor hub de startups de España y el número 64 de Europa en la edición 2026 del ranking Europe’s Leading Start-Up Hubs, elaborado por el Financial Times en colaboración con Statista.

El listado, que evalúa a los principales centros de emprendimiento del continente, amplía este año su alcance hasta 180 entidades de 38 países, reforzando su papel como indicador de referencia del ecosistema innovador europeo.

En este contexto, CEEI Valencia protagoniza uno de los mayores ascensos del ranking, al escalar 42 posiciones en Europa, pasando del puesto 107 (2025) al 65 (2026). En el ámbito nacional, el avance también es notable: la entidad pasa del puesto 11 al 4 en España, situándose únicamente por detrás de BIC Euronova, Lanzadera y FUNDEDECYT.

Ramón Ferrandis, CEO de CEEI Valencia, señala que “este reconocimiento es el resultado de un trabajo sostenido y de una estrategia centrada en aportar valor a las startups. “Desde el CEEI Valencia hemos asesorado a más de 11.000 personas emprendedoras y proyectos, más de 300 al año”.

El posicionamiento de CEEI Valencia se enmarca en un ecosistema regional cada vez más visible a nivel europeo. En el mismo ranking, Lanzadera —aceleradora de Marina de Empresas— se encuentra en el pódium siendo referente en España (segunda posición) y Europa (decimonovena).

Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, valora que “este tipo de clasificaciones reflejan que en España contamos con una red de apoyo al emprendimiento cada vez más sólida, colaborativa y competitiva a nivel internacional”. Lanzadera acumula más de 1.700 empresas aceleradas desde su puesta en marcha.

