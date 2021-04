-Lanzado el proyecto Menarini Pills of Art Junior: videoclips hechos por las generaciones más jóvenes para niños y adolescentes

Lema: hacer que las generaciones más jóvenes hablen de arte. Siguiendo con el éxito de Menarini Pills of Art, con 18 millones de visitas en todo el mundo, Menarini ahora lanza la versión "junior", en la que los jóvenes expertos en arte responden a las preguntas, y a veces curiosidades inesperadas, que los niños pueden tener sobre las grandes obras del Renacimiento italiano. Una forma más divertida de ver el arte que los grandes maestros mismos habrían aprobado.

FLORENCIA, Italia, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- "¿Quiénes son las personas representadas en la Primavera y por qué bailan en un huerto en lugar de un salón de baile?" o "¿Por qué la Medusa fue pintada en un escudo?" Estas son solo algunas de las preguntas planteadas por los jóvenes protagonistas de la serie Pills of Art Junior, ahora online en italiano e inglés en el canal de YouTube de Menarini Group, destinado a que las generaciones más jóvenes se interesen por algunas de las obras maestras atemporales del mundo. Estos breves videoclips revelan anécdotas, detalles y curiosidades sin precedentes sobre algunas de las obras de arte más famosas, principalmente de la época renacentista italiana, gracias a preguntas sencillas y directas formuladas por niños y adolescentes a los (casi) igualmente jóvenes expertos en arte.

Medusa de Caravaggio , Primavera de Botticelli y Madonna della Seggiola de Raphael son los primeros Menarini Pills of Art Junior ahora disponibles en este nuevo canal, pero estos vídeos se incrementarán en breve, mes tras mes, con otros vídeos similares, en una nueva sección, junto a la ya muy popular Menarini Pills of Art. Menarini Pills of Art son breves videoclips, de poco más de un minuto de duración, que han logrado un éxito increíble con 18 millones de visitas en ocho idiomas diferentes (italiano, español, portugués, francés, alemán, ruso, turco y chino), generando interés en un alto número de espectadores y acercando a la gente al mundo del arte.

"El mundo del arte se compone de colores, de historias, de personajes fascinantes que, cuando se explican de una manera más "tradicional", utilizando términos y lenguaje menos conocidos, a menudo pueden parecer aburridos, particularmente para los niños," comentaron Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros de la Junta de Menarini. "Con Menarini Pills of Art Junior queríamos ver el arte a través de los ojos de niños y adolescentes, con el mismo sentido de la curiosidad, como si estuvieran en un viaje que los lleva al descubrimiento de un mundo diferente de arte, rico en colores de todos los tonos diferentes, lleno de leyendas y diversión capaz de hacernos notar todos los detalles que nosotros, como adulto , hemos dejado de notar durante mucho tiempo."

Menarini Pills of Art Junior representa sólo uno de los pasos en un largo viaje que comenzó hace más de 60 años con la primera publicación de las monografías de arte Menarini, todavía publicadas hoy. A partir de ahí, el viaje continuó con breves videos, confirmando una vez más, la apreciación de Menarini desde hace mucho tiempo por el arte italiano.

Vea Menarini Pills of Art Junior en: https://bit.ly/3wESgYT [https://bit.ly/3wESgYT] y Menarini Pills of Art en: https://bit.ly/3mITs9b [https://bit.ly/3mITs9b].

