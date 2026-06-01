Lanzadores digitales; la nueva profesión que está naciendo detrás de los grandes creadores en español - AMORYEGO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.- Hay 1,8 millones de creadores en español, pero menos de mil personas saben monetizar esas audiencias. De ahí surge una nueva figura: el lanzador digital, un perfil que no encaja tanto con el joven nativo digital como con el profesional de 40 años con experiencia, como ocurre en casos como AMORYEGO.

En un contexto de salarios bajos y creciente automatización, esta brecha entre audiencias y monetización está dando lugar a una nueva profesión en expansión.

El profesional invisible

El lanzador digital es el perfil que diseña y ejecuta lanzamientos para creadores con audiencia pero sin producto propio, creando formaciones, cursos o guías y gestionando la venta con herramientas digitales e inteligencia artificial. A cambio, suele quedarse con entre un 30% y un 50% de los ingresos.

El creador aporta la audiencia; el lanzador aporta el sistema, el producto y la ejecución. Es un modelo flexible, que puede operar de forma remota y sin necesidad de ser experto en el nicho.

El sector lo describe como una relación de complementariedad: el creador cultiva la audiencia y el lanzador llega cuando el “fruto” está listo para comercializarse. En la práctica, funciona como un intermediario digital que conecta demanda y oferta y obtiene una comisión por la transacción.

Los cuatro caminos que la mayoría ya probó

Durante los últimos años se han consolidado cuatro vías principales para salir del empleo tradicional: crear cursos propios, trading, e-commerce y trabajo freelance. Sin embargo, todas presentan barreras importantes de entrada, inversión o escalabilidad.

El curso propio exige autoridad y creación constante de contenido; el trading implica un alto riesgo de pérdida; el e-commerce requiere inversión inicial y tiene altas tasas de cierre; y el freelance mantiene la dependencia directa del tiempo trabajado.

En este contexto, el modelo del lanzador digital surge como alternativa, al no requerir audiencia previa, capital elevado ni especialización en un nicho concreto, sino principalmente criterio, ejecución y un sistema replicable.

El cóctel que nunca antes había coincidido

La profesión de lanzador digital no existía hace cinco años por una cuestión técnica: lanzar productos digitales requería un equipo completo y una inversión inicial elevada, lo que lo limitaba a grandes creadores o agencias.

La irrupción de la inteligencia artificial ha reducido drásticamente estos costes, permitiendo que una sola persona pueda ejecutar todo el proceso desde casa con herramientas accesibles.

En paralelo, el sector de creadores sigue dependiendo en gran medida de la publicidad de marcas, aunque la tendencia apunta hacia la creación de productos digitales propios. Esta combinación de factores —IA accesible, bajo coste de producción y un mercado de creadores sin monetización— ha hecho posible el surgimiento de esta nueva figura profesional.

El perfil que mejor encaja

El perfil dominante en esta nueva profesión no es el del joven emprendedor digital, sino el de profesionales de entre 38 y 52 años con larga experiencia en empleos tradicionales.

Lejos de querer convertirse en influencers, destacan por habilidades como la organización, la ejecución y la constancia, adquiridas tras años de trayectoria laboral.

Diversos casos muestran cómo personas de sectores como la sanidad, la educación o la empresa han encontrado en este modelo una forma de complementar o redefinir su carrera, ganando flexibilidad sin depender exclusivamente de un salario único.

La aritmética del uno por ciento

Los lanzadores digitales utilizan una métrica conocida como la “regla del 1%”, según la cual una pequeña parte de los contactos iniciales con creadores termina convirtiéndose en colaboraciones reales. A partir de ahí, el proceso sigue un embudo de conversión predecible que permite estimar resultados con cierta precisión.

En términos económicos, un solo lanzamiento puede generar varios miles de euros de facturación, de los cuales el lanzador suele percibir entre el 30% y el 50%. Con varios proyectos activos al mes, los ingresos pueden situarse muy por encima del salario medio.

El sector sostiene que no se trata de azar, sino de un modelo basado en ratios y repetición de procesos, donde la consistencia en la ejecución es el principal factor de éxito.

Cinco ventanas, cinco generaciones

El trabajo digital en español ha evolucionado en “ventanas de oportunidad” que aparecen cada pocos años con nuevas plataformas o tecnologías, y que suelen durar entre uno y tres años antes de saturarse.

En la última década, ejemplos como YouTube, el dropshipping, TikTok o el podcast muestran cómo los primeros en entrar lograron consolidarse antes de que el mercado se volviera competitivo.

Según esta hipótesis del sector, 2026 podría abrir la siguiente ventana con el surgimiento del lanzador digital, impulsado por la inteligencia artificial, la falta de monetización en creadores y una formación aún incipiente en este ámbito.

Una redefinición silenciosa del éxito digital

Durante quince años, el éxito en internet se midió en visibilidad. Seguidores, alcance, likes, vistas. Las personas que estaban ganando dinero eran las que se veían. Lo que está empezando a pasar —y los lanzadores digitales son el síntoma más claro— es que el éxito digital se está separando de la visibilidad.

Cada vez más personas están descubriendo que se puede ganar bien en internet sin que nadie sepa su nombre. Que se puede construir un ingreso digital estable desde casa sin tener que convertirse uno mismo en producto. Que decir "trabajo por cuenta propia" en una comida familiar ya no exige tener una marca personal que el resto reconozca de antes.

"La gente que está construyendo libertad económica real ahora mismo", resume Schepers, "no es la más visible. Es la más estratégica."

La frase, mirada con cierta distancia, describe algo más amplio que una profesión concreta. Describe un cambio en el contrato entre visibilidad y rentabilidad que probablemente definirá el próximo capítulo del trabajo digital en español. Mientras tanto, en algún piso de Madrid, Sevilla, Bogotá o Medellín, una profesional de cuarenta y dos años abre el portátil después de cenar, mira la cuenta de un creador —porque lleva años siguiéndolo por gusto— y prepara un primer mensaje. No necesita dejar su trabajo. No necesita aparecer en cámara. Lo único que necesita es enviar el mensaje número uno de los cien.

Para saber más

Dani Schepers imparte una clase gratuita en directo de una hora todos los martes, abierta a quien quiera profundizar en la profesión del lanzador digital. Aqui te puedes apuntar sin coste.

Publica también contenido formativo en abierto en su canal de YouTube, y los testimonios de personas que ya ejercen la profesión están disponibles en shivalink.com/testimonios.

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