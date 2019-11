COMUNICADO: Lanzamiento de EIT Urban Mobility en Barcelona para transformar las ciudades europeas en espacios habitables

Publicado 19/11/2019 15:02:15 CET

BARCELONA, España, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La iniciativa europea EIT Urban Mobility [https://www.eiturbanmobility.eu/] se lanzó hoy en el Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com/en/home] de Barcelona. El evento es el inicio oficial de esta EIT Innovation Community, que busca facilitar y financiar la colaboración de ciudades, compañías, conocimiento e institutos de investigación para crear soluciones de movilidad que aceleren la transición hacia espacios urbanos más habitables.

En diciembre de 2018 [https://eit.europa.eu/library/press-release-eit-announces-tw...], el European Institute of Innovation and Technology (EIT) [https://eit.europa.eu/] designó el consorcio llamado 'MOBiLus' como equipo ganador para establecer la comunidad de innovación EIT Urban Mobility. La asociación consiste en 48 socios de 15 países, incluyendo ciudades como Ámsterdam, Múnich y Milán, universidades como la Universitat Politècnica de Catalunya, KTH Royal Institute of Technology en Estocolmo, Technion y Aalto University, centros de investigación como Fraunhofer, AMS y CTAG, y empresas como BMW, SEAT, TomTom y Siemens.

Para 2026, EIT Urban Mobility busca crear 180 empresas emergentes, espacio de carretera libre y aumentar la movilidad compartida en todas las ciudades asociadas, lanzar 125 nuevos productos y atraer 38 millones de euros de inversión. Tras el lanzamiento de la primera convocatoria de propuestas en abril de este año, 60 proyectos fueron seleccionados, que se implementarán durante los dos años siguientes implicando a socios de toda Europa.

EIT Urban Mobility, con sede en Barcelona, tendrá una duración de 7 a 15 años, con hasta 400 millones de euros de cofinanciación por EIT.

Maria Tsavachidis, consejera delegada de EIT Urban Mobility, dijo: "EIT Urban Mobility mejorará la calidad de vida en las ciudades y tendrá un impacto positivo en el clima y las economías. Tras un año estableciendo nuestras operaciones, estamos ya listos para lanzar y hacer nuestros planes realidad. Estamos listos para marcar una diferencia y trabajar para hacer que nuestras ciudades sean más habitables para todos los ciudadanos ".

Alice Fi er, directora de Comunicación y Relaciones con las partes implicadas de EIT, añadió: "La EIT ofrece soluciones innovadoras para los retos globales que afrontan nuestras sociedades. Creando nuevas oportunidades para los innovadores, empresarios y estudiantes en Europa, EIT Urban Mobility hará que la innovación se produzca. Como parte de la mayor red de innovación de Europa, EIT Urban Mobility trabajará con nosotros para ofrecer una Europa más verde, saludable y sostenible para sus ciudadanos'.

CONTACTO: CONTACTO: Bernadette Bergsma, responsable provisional deComunicación y Relaciones con los Implicados, +32-4844-76589,bernadette.bergsma@eiturbanmobility.eu