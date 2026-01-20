(Información remitida por la empresa firmante)

- El lanzamiento de los kits SwiftFluo TR-FRET de Sino Biological marca una nueva era en la detección de inhibidores de quinasas de alto rendimiento

HOUSTON, 20 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. se enorgullece de anunciar el lanzamiento de sus innovadores kits de ensayo de quinasas SwiftFluo TR-FRET, una solución lista para usar y de alto rendimiento diseñada para acelerar la detección de la actividad de las quinasas y el cribado de alto rendimiento de inhibidores de quinasas.

Gracias a la avanzada tecnología de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET), estos kits ofrecen una sensibilidad excepcional, un bajo nivel de ruido de fondo y una reproducibilidad robusta. Esto permite un cribado rápido, fiable y escalable de inhibidores de quinasas, superando a métodos tradicionales como los ensayos radiactivos, ELISA y las técnicas basadas en la intensidad de la fluorescencia.

Optimizados para el perfilado de más de 60 tirosina quinasas (TK), 150 serina/treonina quinasas (STK) y 15 quinasas dependientes de ciclina (CDK), estos kits SwiftFluo TR-FRET ofrecen una amplia cobertura en las vías de señalización clave. Además de los kits, Sino Biological ofrece sustratos relacionados y todas las quinasas activas biológicamente correspondientes como productos independientes, lo que proporciona la máxima flexibilidad para el diseño de ensayos personalizados.

"Los investigadores pueden realizar ensayos homogéneos sin lavado en un formato sencillo de añadir y leer, compatible con las plataformas HTS estándar, lo que reduce el tiempo de desarrollo del ensayo y agiliza los flujos de trabajo", afirmó el doctor Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US, Inc.

"Nos complace presentar los kits SwiftFluo TR-FRET como una herramienta potente para la comunidad investigadora global", declaró el doctor Jie Zhang, director general de Sino Biological. "Estos kits están cuidadosamente diseñados para lograr un equilibrio entre facilidad de uso, rentabilidad y datos reproducibles, requisitos fundamentales para el éxito de las campañas de cribado de alto rendimiento".

Los investigadores pueden visitar www.sinobiological.com o descargar el manual de preguntas y respuestas técnicas para explorar cómo los kits SwiftFluo TR-FRET aceleran el descubrimiento de fármacos de quinasas.

Acerca de Sino Biological

Fundada en 2007, Sino Biological es una empresa biotecnológica global especializada en proteínas recombinantes de alta calidad, anticuerpos y servicios de CRO. Con presencia en más de 90 países, Sino Biological apoya la investigación básica, el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de vacunas y el diagnóstico a través de su completa cartera de productos, sistemas de calidad patentados y plataformas de investigación innovadoras.

