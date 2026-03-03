Lanzamiento de la marca DAP By Sara Santos, calzado para mujer diseñado por podólogos - Dap By Sara Santos

Madrid, 3 de marzo de 2026.-

La forma de caminar condiciona la salud, el bienestar diario y la relación con el propio cuerpo. Sin embargo, durante años, el calzado femenino ha obligado a elegir entre estética y comodidad. En ese contexto nace una propuesta que busca cambiar esa lógica desde el conocimiento clínico y el diseño funcional. DAP By Sara Santos presenta una nueva marca de calzado femenino desarrollada por podólogos, pensada para mujeres que no quieren renunciar ni al cuidado del pie ni al estilo.

Desde sus primeras colecciones, la firma introduce una mirada distinta sobre el diseño del calzado. El proyecto integra criterios anatómicos reales, materiales seleccionados y una construcción pensada para el uso cotidiano. En este enfoque, los zapatos bonitos para mujeres con problemas en los pies como por ejemplo los juanetes, dejan de ser una excepción para convertirse en una opción habitual, alineada con las necesidades reales del pie femenino.

Podología aplicada al diseño cotidiano

DAP By Sara Santos surge de la experiencia clínica y del contacto directo con pacientes que arrastran molestias y deformidades causadas por un calzado inadecuado. A partir de esa observación, la marca desarrolla modelos que respetan la forma natural del pie, favorecen el reparto equilibrado de presiones y mejoran la estabilidad durante la marcha. El diseño no se plantea como un añadido estético final, sino como una consecuencia lógica de una estructura bien pensada.

Cada zapato se concibe desde el interior hacia el exterior. Hormas más amplias, suelas con absorción adecuada y materiales flexibles permiten una adaptación progresiva al movimiento. El resultado es un calzado que acompaña el ritmo diario sin generar sobrecargas innecesarias. DAP By Sara Santos apuesta por un equilibrio real entre salud, funcionalidad y diseño, alejándose de soluciones genéricas que ignoran la biomecánica del pie.

Según explica la fundadora, “un zapato puede ser bonito y, al mismo tiempo, respetar la anatomía”. Esta visión guía todo el proceso creativo y define la identidad de la marca desde su lanzamiento.

Una nueva referencia en calzado femenino consciente

El lanzamiento de DAP By Sara Santos responde a una demanda creciente de mujeres informadas, que buscan productos con criterio profesional y propósito claro. El proyecto no se limita a seguir tendencias, sino que propone una forma distinta de consumir calzado, donde la estética convive con soluciones técnicas pensadas para necesidades reales.

Además, la marca contempla una realidad frecuente en consulta: muchas mujeres necesitan utilizar plantillas personalizadas. Por eso, todos los modelos incorporan una plantilla extraíble que permite retirarla fácilmente e integrar una plantilla propia sin alterar la estructura del zapato ni comprometer su diseño exterior.

La elección del zapato se entiende así como una decisión que impacta en la postura, la comodidad y la calidad de vida. Estos zapatos bonitos para mujeres con problemas en los pies como juanetes, dedos en garra, uñas clavadas, pies cavos, entre otros, se integran en esta propuesta como una opción funcional y adaptable, pensada también para quienes requieren soporte podológico adicional.

Con este enfoque, DAP By Sara Santos refuerza su posicionamiento dentro del calzado femenino especializado. La marca abre un espacio donde la podología deja de ser correctiva para convertirse en preventiva, estética y accesible, adaptándose a cada mujer y a las particularidades de su pisada.

