El lanzamiento mundial del motor de IA generativa revolucionará la forma en que las empresas acceden a sus datos y los u

Stratio BD lanza Stratio Gen-AI, el primer motor seguro del mundo para empresas que permite a éstas utilizar sus datos en lenguaje natural con IA generativa.

MADRID, 4 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Stratio Gen-AI es el primer motor de IA generativa del mundo diseñado para resolver uno de los mayores problemas de gestión de datos a los que se enfrentan las empresas: proporcionar a cualquier trabajador un acceso fácil, rápido y seguro a cualquier información que necesite, independientemente de sus conocimientos técnicos.

La tecnología utiliza un Large Language Model (LLM) con una experiencia de usuario similar -aunque no relacionada- a la de ChatGPT, de éxito mundial, lo que le permite ofrecer información y datos en un lenguaje humano fácil de entender, así como comprender los distintos idiomas de los usuarios. Esto incluye desde diversas lenguas maternas hasta diferentes capacidades técnicas y de alfabetización, con el fin de proporcionar la respuesta más pertinente y precisa.

Esto también garantiza que cualquier usuario de todos los departamentos pueda formular eficazmente cualquier pregunta y que Stratio Gen-AI le proporcione la respuesta al instante, mejorando rápidamente la productividad a la vez que aumenta la capacidad de cada departamento para tomar decisiones informadas basadas en datos perspicaces. Por ejemplo, elimina la necesidad de que los equipos descarguen varios informes de diferentes aplicaciones y los fusionen en una única hoja de cálculo, además de evitar el tiempo de espera, a menudo largo, que tardan los analistas de datos en compilar los informes.

La nueva herramienta conversacional es la última pieza del rompecabezas para la visión de Stratio BD de democratizar los datos con su oferta Generative AI Data Fabric: un producto de gestión de datos integral impulsado por IA y diseñado para romper las barreras tradicionales de acceso a los datos, lo que permite a las empresas simplificar el análisis de datos, automatizar tareas y, en última instancia, tomar decisiones mejores y más informadas que beneficien a la cuenta de resultados.

Óscar Méndez-Soto, CEO y fundador de Stratio BD, ha declarado: "No importa en qué departamento trabajes, ya sea ventas, RRHH, legal, marketing u operaciones, tu trabajo siempre se regirá de alguna manera por los datos más actualizados y precisos de los que dispongas. El motor Gen-AI de Stratio es revolucionario para las empresas, ya que permite a los equipos utilizar información que, de otro modo, sería inaccesible, incompleta o sólo podría recuperar y comprender un científico de datos. Los casos en los que las empresas pueden utilizar esta herramienta para mejorar y agilizar sus operaciones son inconmensurables".

Desde las preguntas cotidianas que un directivo haría a su equipo, hasta las más complejas que requerirían un informe de datos completo por parte de los equipos técnicos, Stratio Gen-AI elimina cualquier obstáculo para que los usuarios maximicen su rendimiento al tiempo que reduce la necesidad de informes administrativos. Por ejemplo: obtener una previsión de ventas; identificar los productos más populares de la empresa ese mes; o prever qué clientes suponen un riesgo de fuga, ahora es posible con una simple pregunta a Stratio Gen-AI.

A menudo, las empresas tienen dificultades para obtener el verdadero significado de los datos, ya que se almacenan en ubicaciones aisladas o en múltiples aplicaciones. Pero como Stratio Gen-AI se asienta sobre una capa unificada de datos empresariales creada por el producto Generative AI Data Fabric de Stratio BD, el motor es capaz de acceder a todos los datos de una empresa en una sola vista y obtener simultáneamente una respuesta comprensible en el contexto de la empresa.

Stratio Gen-AI es una interfaz de código cerrado que las empresas pueden utilizar sin ningún riesgo para la seguridad de los datos, ya que éstos no salen de los sistemas de la empresa. Asimismo, gracias a la gobernanza y al acceso a los datos basado en roles que ya permite el módulo de gobernanza de datos de Stratio BD, los usuarios de Stratio Gen-AI sólo pueden acceder a los datos que son relevantes y no están restringidos a su posición en la empresa.

La herramienta utiliza técnicas de aprendizaje profundo para comprender, resumir, generar y hacer previsiones a partir de grandes conjuntos de datos. En particular, las empresas que más se beneficiarán son las que normalmente manejan grandes volúmenes de datos a escala, como los sectores financiero, manufacturero, minorista, de telecomunicaciones, el sector público y las ciencias de la salud y de la vida.

Este servicio ya está disponible y muy solicitado, y varios clientes de Stratio BD del sector financiero ya han empezado a utilizar la herramienta, entre los que se incluyen bancos de renombre.

La noticia llega en un momento en que la empresa, con sede en España, ha abierto oficinas regionales en el Reino Unido y Francia a principios de 2023 como parte de sus ambiciosos planes de expansión mundial, contando ahora con más de 500 empleados en siete países.

Fundada por los empresarios Óscar Méndez Soto y Ernesto Funes en 2014, Stratio BD cuenta entre sus clientes con grandes empresas como Santander, HSBC, BBVA y Carrefour. La compañía está reconocida por analistas como Gartner y Forrester como líderes internacionales en el espacio de data fabric, y el año pasado completó su financiación de Serie C por valor de 65 millones de euros, al tiempo que logró un crecimiento del 40%.

Oscar concluyó: "Fundamentalmente, este salto tecnológico solo es posible gracias a las increíbles capacidades de nuestro producto de tejido de datos líder en el mercado. La IA generativa no puede entender ni gestionar datos técnicos a menos que estén disponibles en una capa empresarial unificada y se les dé un significado empresarial a través de ontologías. Nuestro producto Stratio Gen-AI es el que mejor hace esto, por lo que estamos en una posición privilegiada para ser pioneros en esta tecnología para nuestros clientes."

Acerca de Stratio BD:

Stratio BD, especialista en el tejido de datos de IA generativa, fue fundada en 2014 por los emprendedores Óscar Méndez Soto y Ernesto Funes. La empresa, con sede en Madrid (España), se creó para ayudar a las empresas a aprovechar plenamente el poder del tejido de datos y la IA. El producto Generative AI Data Fabric de Stratio BD proporciona a las empresas soluciones de gestión de datos componibles, que permiten la gobernanza, la virtualización, la analítica avanzada y la IA para multiplicar la productividad de las empresas que lo utilizan, reduciendo los costes y el tiempo a una fracción de lo que necesitan. El producto ofrece una serie de funciones, como simplificar la comprensión de los datos para los usuarios empresariales, proporcionar representaciones de gráficos de conocimiento, aplicar algoritmos de IA para aumentar las tareas de gestión de datos y automatizar el desarrollo manual de IA. La plataforma también proporciona a los usuarios flexibilidad y escalabilidad completas, lo que permite a las empresas facilitar el máximo rendimiento en cualquier pico de carga de trabajo.

El año pasado, Stratio BD completó su serie C de financiación por valor de 65 millones de euros, liderada por InfraVia con la participación de Adara (inversor de las series A y B) y los fundadores. La empresa había alcanzado una masa crítica en sus mercados históricos de España y Latinoamérica, y ahora está aprovechando los ingresos de la ronda para financiar la expansión comercial en toda Europa y, con el tiempo, en Estados Unidos, Asia y Oriente Medio. Stratio BD fue nombrada Cool Vendor de Gartner en Gestión de Datos en 2021 por su innovadora plataforma de tejido de datos generativos.

Nuestra herramienta de IA Generativa, Stratio Gen-AI engine, está diseñada para ayudar a las empresas a generar respuestas y conocimientos basados en los datos disponibles. Stratio Gen-AI engine es proporcionada por Stratio BD únicamente como una solución tecnológica. El uso y utilización de la herramienta, así como cualquier decisión tomada basada en sus resultados, son responsabilidad exclusiva de los clientes. Stratio BD no garantiza en modo alguno que la herramienta funcione sin errores o problemas. Es importante señalar que Stratio BD no puede garantizar la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados y respuestas generados por Stratio Gen-AI engine. La interpretación y el uso de estos resultados son responsabilidad exclusiva de los clientes. Stratio BD no se hace responsable de ninguna pérdida de negocio, daños o consecuencias derivadas del uso de nuestra solución. Los clientes son responsables de asegurar la calidad e idoneidad de sus datos y de tomar decisiones informadas basadas en los resultados proporcionados por nuestra herramienta.

