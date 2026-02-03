Lanzamiento de nuevos productos y conferencia de socios de HYXI 2026 en los Países Bajos

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HYXI celebró su Conferencia de Lanzamiento de Nuevos Productos y Socios Europa 2026 en los Países Bajos, reuniendo a casi 200 socios de toda Europa. Celebrado en uno de los mercados de transición energética más activos del mundo, el evento marcó el anuncio de la evolución de la marca HYXI, el lanzamiento de dos productos estrella y la presentación de los ganadores del Premio de los Instaladores 2025.

De HYXiPOWER a HYXI: Competitividad global detrás de la evolución de la marca

A principios de 2026, con la puesta en marcha de un nuevo centro de fabricación y el lanzamiento de su inversor número 500.000, HYXI alcanzó un hito clave en su desarrollo global. Leo Liu, presidente de HYXI, anunció la evolución de la marca, introduciendo la nueva marca global HYXI (que se pronuncia "High-See") y actualizando su propuesta a "Smarter Energy for All" (Energía más inteligente para todos).

"Refleja una evolución sistemática en I+D, fabricación, calidad y capacidades de servicio global, marcando la transición de HYXI hacia una nueva fase de desarrollo global", afirmó Leo Liu.

David Shen, gerente general del Centro de Negocios en el Extranjero de HYXI, señaló que la evolución de la marca ofrece "una experiencia de marca más competitiva y consistente, junto con una perspectiva a más largo plazo impulsada por la asociación".

Durante el último año, HYXI ha consolidado su presencia en Europa, estableciendo alianzas con más de 50 socios regionales y expandiéndose a mercados clave de Europa del Este. Más allá de Europa, la compañía ha establecido redes locales en Sudamérica, Australia, África, Oriente Medio y Norteamérica, con el apoyo de más de 1.000 socios.

HYXI Halo y HYXI Cloud: Soluciones integradas de energía inteligente

HYXI presentó el Micro ESS acoplado a CA enchufable HYXI Halo y la plataforma de energía inteligente en la nube HYXI para el mercado europeo, formando un ecosistema integrado de hardware y software.

HYXI Halo presenta un diseño modular de 3 kWh escalable a 18 kWh, ofrece una salida de 3000 W, admite hasta 10.000 ciclos de batería e integra seguridad avanzada y gestión de energía impulsada por IA.

HYXI Cloud proporciona una plataforma unificada de gestión energética que integra energía solar, almacenamiento y cargas, lo que permite la optimización de TOU, la participación en VPP, operaciones inteligentes y la toma de decisiones impulsada por IA para mejorar la eficiencia y el valor a largo plazo.

Se revelan los premios Installers Award 2025

Durante el evento, HYXI entregó el Premio a los Instaladores 2025, que reconoce a instaladores destacados de toda la región del Benelux. El premio principal fue un Leapmotor EV. Diez instaladores fueron galardonados, y Domogo y SolarFast fueron nombrados los Mejores Instaladores de 2025.

Han Yin, presidente de HYXI Europe, destacó que HYXI profundizará la cooperación a través de una cartera de productos competitiva, servicios localizados y un marco de asociación abierto, impulsando una energía más inteligente en toda Europa.

