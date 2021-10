Larrosa Music Group y SongVest ofrecen la posibilidad de invertir en música desde $20 con "SongShares"

Larrosa Music Group en alianza con SongVest, presentan para el mercado hipanohablante "Songshares", la plataforma de inversión en regalías musicales que ofrece participaciones fraccionadas de canciones de éxito de grandes artistas discográficos desde tan sólo 20 dólares y a través de una oferta pública de valores bajo la Regulación A+ de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC)

Con acceso a oportunidades de inversión exclusivas que normalmente sólo están disponibles para los conocedores de la industria musical, el capital privado y los inversores institucionales, ahora los fans e interesados en el auge de la inversión en música pueden acudir a SongVest para pujar en subastas de SongShares y ver ofertas en las que pueden adquirir una participación de regalías en catálogos o canciones, por menos de lo que cuesta una entrada para un concierto. Quienes compran SongShares perciben ingresos por derechos en proporción a la cantidad que poseen, y se benefician mutuamente junto a los artistas, compositores y productores de las canciones.



Larrosa Music Group, siendo pioneros en operaciones financieras con catálogos en el mercado de habla hispana y con un historial de operaciones en conjunto con SongVest de más de 2 millones de dólares y que continua creciendo, se posicionan cómo los primeros en utilizar la Regulación A+ de la Comisión de Valores de los Estados Unidos para vender ingresos por regalías futuras en formato de "unidades de participación". En cada oferta, los expertos en música y finanzas de Larrosa y SongVest trabajan con el vendedor para evaluar su catálogo, determinar el límite y número de acciones sobre los derechos que se van a vender y listar la operación.



A medida que se dispara la demanda de los consumidores de NFTs, Larrosa Music Group junto a SongVest llevan el concepto de coleccionismo a otro nivel, ofreciendo a los fans algo que los NFTs no pueden ofrecer: un valor real probado e inmediato, además de un historial en el pago de derechos al que ahora tendrán acceso los acreedores de SongShares.



Según Cristian Larrosa, CEO de Larrosa Music Group "esta es una oportunidad única para que la industria musical hispanohablante no solo logre financiarse sin la necesidad de recurrir a anticipos y adelantos en condiciones muchas veces desfavorables, sino que además de obtener capital, los compositores, publishers, autores o productores pueden agregar valor a su obra ofreciendo algo más, conectando aún mas con los potenciales inversores, haciéndolos participes no solo de lo que la obra significa a nivel artístico sino también a nivel financiero."



Los interesados en SongShares pueden registrarse gratuitamente en Songvest (de momento disponible en inglés) para pujar en subastas VIP y comprar SongShares de regalías de éxitos grabados por superestrellas como Beyoncé, Dua Lipa, Mark Ronson, Diplo, Travis Scott, Cardi B entre muchos otros.



La plataforma en español estará disponible a partir de Noviembre a través de Larrosa Music Group.







