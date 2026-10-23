Lassa presenta el nuevo neumático de invierno, Wintus 3, para vehículos comerciales ligeros

(Información remitida por la empresa firmante)

Lassa, la marca internacional de neumáticos de Brisa que es líder del sector en Turquía, ha desarrollado el Wintus 3 como un neumático de invierno específico para vehículos comerciales ligeros, con un rendimiento TÜV SÜD superior a la media de la competencia

ESTAMBUL, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La fiabilidad es una prioridad absoluta para los conductores de vehículos comerciales ligeros, ya que sus vehículos son esenciales de cara al funcionamiento de sus negocios. Al realizar operaciones en duras condiciones invernales, necesitan neumáticos que ofrezcan un rendimiento fiable y una gran durabilidad. Para responder a estas expectativas, Lassa ha desarrollado un nuevo dibujo de invierno diseñado de forma específica para hacer frente a las diversas necesidades de los usuarios de vehículos comerciales ligeros: Wintus 3.

El Wintus 3 combina un excelente rendimiento invernal con una mayor durabilidad

Gracias a su banda de rodadura de nueva generación, su avanzado diseño de construcción y sus innovadoras tecnologías de compuestos, el Wintus 3 proporciona un avance muy destacado en el rendimiento general en comparación con su predecesor. El neumático alcanza hasta un 60% más de vida útil, a la vez que proporciona mejoras notables en el frenado en mojado, el rendimiento en nieve y hielo, la maniobrabilidad en mojado y el frenado en seco. Además, gracias a que consigue una reducción del 27 % en la resistencia a la rodadura ayuda a minimizar la pérdida de energía, lo que contribuye a una mayor eficiencia y una movilidad más sostenible.

Reconocido con la Marca de Rendimiento TÜV SÜD, el Wintus 3 demuestra ventajas cuantificables sobre el promedio de la competencia dentro de una amplia gama de criterios de rendimiento críticos. Las pruebas de referencia independientes de TÜV SÜD destacan un rendimiento superior en aceleración en nieve, frenado en nieve, frenado en mojado, agarre en curvas en mojado, frenado en seco y eficiencia energética y de combustible.

Entre los logros más significativos se encuentran mejoras de más del 10% en el frenado en seco, el frenado en mojado y la eficiencia de combustible frente al promedio de los productos de la competencia.

Cobertura de tamaños ampliada para vehículos comerciales ligeros

Wintus 3 está disponible en 22 tamaños, abarcando de 14 a 16 pulgadas, y estará disponible en todos los mercados de Lassa durante la temporada de invierno de 2026. La disponibilidad de tamaños varía según el mercado.

Acerca de Lassa Tyres & Brisa:

Presente en más de 80 países por medio de más de 6.000 puntos de venta, Lassa, líder turco en neumáticos, es la marca internacional de Brisa, una empresa conjunta de Bridgestone Corporation y Sabancı Holding.

Para más información sobre Lassa Tyres, visite: http://www.lassa.com

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