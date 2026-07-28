Lassa Tyres refuerza sus alianzas globales y amplía su cartera de productos para acelerar el crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Presente en más de 80 países a través de más de 6.000 puntos de venta, Lassa Tyres reunió a sus distribuidores internacionales en Colonia para reforzar la sinergia global y presentar su gama de neumáticos de invierno y multitemporada completamente renovada.

COLONIA, Alemania, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Lassa Tyres, la marca internacional insignia de Brisa, líder del sector en Turquía y referente en exportaciones de neumáticos, organizó un encuentro exclusivo con sus distribuidores internacionales para celebrar colaboraciones a largo plazo y presentar su visión de crecimiento. En línea con su estrategia para fortalecer la competitividad en los principales mercados de exportación, la marca destacó la continua ampliación de su cartera y su transformación tecnológica.

Aprovechando la feria The Tire Cologne, el encuentro sirvió como una plataforma ideal para renovar la sinergia y demostrar el compromiso mutuo con representantes de más de 20 empresas de la red global de Lassa Tyres.

Cinco nuevos productos impulsan el crecimiento de la cartera global.

Junto con su gama de verano ampliada, Lassa Tyres está expandiendo su catálogo de neumáticos de invierno y para todas las estaciones para responder a las crecientes expectativas de los clientes en los mercados internacionales. Con la introducción de cuatro nuevos neumáticos de invierno y uno para todas las estaciones, Lassa Tyres ha completado una renovación integral de su gama de neumáticos de invierno en todos los segmentos. El nuevo catálogo busca responder a las crecientes expectativas de los clientes en los mercados internacionales, al tiempo que fortalece la posición de la marca en segmentos clave de neumáticos de invierno. En línea con las tendencias globales de llantas de mayor tamaño y el auge de los vehículos eléctricos, Lassa ha desarrollado sus nuevos productos utilizando tecnologías 'EV ready' y 'NextGen'.

La gama renovada cubre aproximadamente el 85 % de la demanda del mercado de invierno en Europa, con un enfoque principal en aumentar la cobertura para tamaños de 18 pulgadas o superiores.

Vecih Yılmaz, consejero delegado de Brisa: "Seguimos creando valor junto con nuestros socios comerciales en los mercados internacionales".

Tras destacar que el crecimiento global sostenible se basa en sólidas alianzas, el consejero delegado de Brisa, Vecih Yılmaz, afirmó que Brisa continúa avanzando en los mercados internacionales con modelos de negocio que responden a las necesidades locales. Yılmaz compartió los siguientes detalles sobre la visión de expansión internacional de la compañía:

"Impulsados por nuestro compromiso de invertir y ampliar continuamente nuestra cartera de productos en línea con las expectativas de los clientes, estamos estableciendo una conexión más estrecha y sólida con ellos a través de nuestra estructura de canales en expansión y enriquecida, al tiempo que mejoramos el atractivo de nuestra marca entre el público objetivo. Hoy, reunirnos físicamente con nuestros distribuidores en un evento de esta magnitud no solo celebra nuestra colaboración, sino que también es el indicador más significativo de que iniciamos la nueva temporada más fuertes que nunca con nuestra cartera de productos de invierno completamente renovada. En línea con nuestra visión de crecimiento compartida, continuaremos consolidando nuestra sólida presencia global junto con nuestros socios".

Acerca de Lassa Tyres & Brisa:

Lassa es una marca de Brisa, una empresa conjunta de Sabancı Group y Bridgestone Corporation, el mayor fabricante de neumáticos del mundo. Actualmente, Lassa Tyres fabrica y comercializa una amplia gama de neumáticos para turismos y vehículos comerciales en más de 80 países a través de más de 6.000 puntos de venta Lassa en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Lassa Tyres, visite: http://www.lassa.com

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