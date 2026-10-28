Last call; últimas semanas para participar en los Pearson Educator Awards 2026 - Pearson

(Información remitida por la empresa firmante)

Estos nuevos galardones premian la labor de docentes de inglés de todo el mundo, con el objetivo de reconocer su implicación y el carácter inspirador de su trabajo.

Entre las categorías de los premios destacan el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial, la promoción de la enseñanza inclusiva y accesible o los proyectos de motivación de los estudiantes, entre otros.

2 de noviembre de 2026, último día para participar o nominar a docentes.

Madrid, 28 de octubre de 2026.- La labor de un maestro va mucho más allá de la educación. Inspirar, ayudar a los alumnos con problemas, generar confianza o apoyarles para enfrentarse a retos fuera de clase también forman parte del aprendizaje de un idioma como el inglés. Pearson, compañía líder en educación, quiere reconocer esta labor y ha organizado la primera edición de los Pearson Educator Awards 2026, que premian la motivación, el empoderamiento y la aportación de nuevos conocimientos por parte de docentes de todo el mundo.

Estos galardones dan continuidad a la larga trayectoria de Pearson en el reconocimiento de la excelencia educativa. Desde 1998, la compañía organiza en Reino Unido los Pearson National Teaching Awards, gestionados por la organización benéfica independiente The Teaching Awards Trust. En 2024 lanzó los Pearson English Language Teacher Awards, que ampliaron la convocatoria a profesores de inglés de todo el mundo.

Este año, Pearson amplía todavía más el alcance de sus galardones con la nueva edición de los Pearson Educator Awards 2026, unos premios que incluyen nuevas categorías y cuentan con la participación internacional de docentes de enseñanza del inglés (English Language Learning) y educación superior (Higher Education). Otra novedad es el reconocimiento de un docente por región, lo que permitirá incrementar el número de premiados.

¿Quién puede participar?

La participación está abierta a profesores de inglés de educación primaria, secundaria y de escuelas de idioma y universidades. El objetivo es reconocer a educadores que se caractericen por impulsar la innovación, la transformación del aprendizaje, o la motivación e inspiración de sus alumnos. Los candidatos pueden ser nominados por sus propios alumnos mayores de edad, compañeros o incluso por ellos mismos.

Con estos galardones, Pearson quiere premiar a todas aquellas personas que contribuyen al progreso educativo y favorecen el desarrollo de sus alumnos, promoviendo una educación de calidad.

¿Cómo participar?

Únicamente se debe enviar un video o presentar un escrito en la web oficial de los premios, que explique el impacto positivo que genera el profesor en los estudiantes.

Los galardones cuentan con dos categorías principales, dirigidas a reconocer el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial en la labor docente y, por otro lado, homenajear a aquellos docentes que dejan huella en sus estudiantes, inspirándolos y animándolos a seguir aprendiendo.

Además, se entregan premios en 12 categorías, que reconocen la excelencia docente, los proyectos educativos que generan resultados tangibles o las iniciativas que promueven un aprendizaje inclusivo y accesible. También premian a los educadores que fomentan la participación y el éxito académico de sus alumnos, independientemente de su edad, y les proporcionan las competencias, la capacidad de adaptación y las herramientas necesarias para afrontar los retos del futuro.

¿Cuál es el reconocimiento?

El próximo 2 de diciembre de 2026 tendrá lugar la gala de entrega de premios online que reconocerá a los 48 ganadores alrededor del mundo.

Los premiados recibirán una placa que podrán lucir con orgullo en su institución y, además, serán reconocidos en los distintos canales de Pearson, entrando a formar parte de un selecto grupo para conocer y compartir experiencias.

Pearson anima a toda la comunidad educativa a sumarse a esta iniciativa y dar visibilidad a aquellos docentes que, con su dedicación, creatividad y compromiso, marcan la diferencia en la vida de sus alumnos. Una oportunidad para reconocer internacionalmente a los profesionales que inspiran y contribuyen a construir el futuro de la educación.

FECHAS CLAVE

¡El plazo de nominaciones ya está abierto!

2 de noviembre de 2026: fecha límite para presentar nominaciones.

2 de diciembre de 2026: ceremonia virtual de entrega de premios.

Más información: https://www.pearson.com/campaigns/pearson-educator-awards.html

Consultar Términos y condiciones para más detalles.

Contacto

Emisor: Pearson

Contacto: Pearson

Número de contacto: 677 06 83 69