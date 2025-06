L'Atelier Ópticas celebra un año de diseño y cuidado visual en pleno corazón de Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2025.-

Gafas que marcan estilo, tecnología que cuida la mirada y un espacio donde el arte, la moda y la salud se encuentran: así se celebra el primer aniversario de la óptica más sorprendente del barrio de Ópera.

Madrid, junio 2025.– Hace ya más de un año, en un rincón muy especial de la calle Santiago, número 8, empezó a escribirse una nueva historia para quienes creen que ver bien y verse mejor son dos claves más que importantes. L’Atelier no es solo una óptica, es un concepto en forma de tienda: un refugio para amantes del diseño, visionarios de la moda y personas que creen que cuidar la vista puede ser a la vez una declaración de estilo.

L’Atelier Ópticas, después de 12 años de su primera apertura en la calle Moratín, también en Madrid, celebra el primer aniversario de su segundo espacio y lo hacen con nuevas firmas, modelos estrella, y saludando a la primavera con las tendencias de moda con más personalidad. Y es que en tan solo doce meses, este espacio ha enamorado a quienes buscan algo más que unas gafas.

En el interior de sus más de 80 metros cuadrados no se exhiben solo gafas, se podría decir que curan piezas de arte. Firmas de culto como Jacques Marie Mage, Dita, AHLEM, Moscot, Cutler and Gross, Lunor, Matsuda, Mykita, Peter and May o LGR conviven con mobiliario escandinavo, arte contemporáneo y el neón que ya es un icono en sus redes: “Te veo fenomenal”​.

Pero lo que hace de L’Atelier un concepto irrepetible es su filosofía: ópticos-creadores, independientes, expertos en salud visual que deciden combinar lo último en la tecnología del sector con un asesoramiento estético que realmente transforma. Porque aquí la salud visual no es solo un servicio, es una experiencia agradable y sensorial.

En este primer año han formado parte del Madrid Design Festival, brillado en pasarelas de Madrid es Moda y colaborado con artistas y diseñadores que comparten su amor por lo auténtico​Un año después, L’Atelier no solo celebra este gran recorrido, sino que mira al futuro con una mirada vanguardista y una visión muy clara: seguir siendo un espacio de encuentro entre la salud visual y el diseño de autor, porque cada mirada cuenta una historia diferente.

Calle Santiago, 8 Madrid

Calle Moratín, 18 Madrid

www.latelieroptica.es/

Contacto

Emisor: LAtelier Ópticas

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com