Cómo Laura Folch Solé explica por qué se repiten los mismos conflictos en las relaciones - Laura Folch

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio 2026.- Hay personas que sienten que, aunque cambien de pareja, de entorno o incluso de etapa vital, determinados conflictos terminan apareciendo una y otra vez. Las discusiones parecen repetirse, el miedo al rechazo vuelve a hacerse presente o surge la sensación de estar atrapado en dinámicas que generan malestar. Lo desconcertante es que, en muchas ocasiones, se es plenamente consciente de lo que ocurre y aun así resulta difícil actuar de forma diferente. Según explica Laura Folch Solé, terapeuta humanista integrativa, muchas de estas experiencias no tienen su origen únicamente en la situación actual, sino en patrones relacionales aprendidos que se activan de manera automática y condicionan la forma de interpretar, sentir y relacionarse con los demás.

Las relaciones actuales pueden despertar historias del pasado

La manera en que cada persona se vincula con los demás se construye a lo largo de la vida. Desde la infancia se desarrollan formas de buscar afecto, gestionar los conflictos, expresar necesidades o protegerse emocionalmente. Muchas de estas estrategias surgieron como respuestas adaptativas a determinadas circunstancias y cumplieron una función importante en su momento.

Sin embargo, algunas de ellas continúan operando años después de forma inconsciente. Así, una persona puede sentir la necesidad constante de agradar para evitar el conflicto, experimentar un intenso temor al abandono o asumir responsabilidades que no le corresponden dentro de sus relaciones. Aunque estas conductas pueden parecer relacionadas únicamente con el presente, con frecuencia están conectadas con experiencias emocionales previas que siguen influyendo en la actualidad.

Laura Folch Solé señala que comprender estos patrones permite observar los conflictos desde una perspectiva más amplia y compasiva. Detrás de muchas reacciones existe una necesidad emocional legítima que merece ser escuchada y comprendida, en lugar de ser juzgada.

Comprender los patrones es el primer paso para transformarlos

Cuando una persona siente que siempre acaba viviendo situaciones similares, suele buscar explicaciones en el comportamiento de los demás o en las circunstancias externas. Sin embargo, el sufrimiento relacional muchas veces tiene que ver con la activación de heridas emocionales que permanecen abiertas y condicionan la manera de interpretar lo que sucede.

Por esta razón, dos personas pueden enfrentarse a una misma situación y reaccionar de formas completamente diferentes. Lo que para una resulta una dificultad puntual, para otra puede convertirse en una experiencia profundamente dolorosa. La diferencia suele encontrarse en la historia emocional que cada una lleva consigo.

Desde su enfoque terapéutico, Laura Folch Solé entiende que el cambio no surge de exigir más esfuerzo o autocontrol, sino de desarrollar una comprensión profunda de aquello que funciona de manera automática. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar emociones, necesidades y patrones de relación que, hasta ese momento, pueden haber permanecido fuera de la conciencia.

A medida que aumenta esa comprensión, también aparecen nuevas posibilidades. Es posible aprender a poner límites de forma más saludable, expresar necesidades con mayor claridad y construir vínculos más equilibrados y auténticos. El objetivo no es convertirse en una persona distinta, sino relacionarse desde un lugar más consciente y libre.

Muchas veces, aquello que genera sufrimiento tiene una explicación que va más allá de la situación inmediata. Comprender el origen de los patrones relacionales permite dar sentido a experiencias que parecían repetirse sin motivo aparente. Y precisamente en esa comprensión puede comenzar una manera diferente de vivir las relaciones, tanto con los demás como con uno mismo.



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