Laura Muñoz; 'El documental es mi forma de estar en el mundo'

El aula ya está completa. Las 25 plazas del curso “Creación y Guion de Documental”, que se celebrará entre el 9 de junio y el 4 de julio en La Destilería (Sevilla), se han agotado días antes del cierre de inscripciones. La iniciativa, organizada por el programa OFF de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) —una de las escuelas de cine más prestigiosas de Europa— en colaboración con AAMMA, ha despertado un entusiasmo inusual por la combinación de práctica, pensamiento crítico y compromiso social que define sus contenidos.

El curso, coordinado por el también cineasta Javier Barbero, se impartirá en formato presencial, los lunes, jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas.

En esta edición contará con la participación de Laura Muñoz, directora, guionista, productora y fundadora de Producciones 24Violets, que compartirá con los asistentes su proceso creativo y una selección de sus trabajos más recientes y próximos a estrenarse.

“No me interesa enseñar un método cerrado, sino abrir puertas. Mostrar cómo surgen las preguntas, cómo escucho el entorno, cómo la intuición se convierte en estructura. Lo documental, para mí, es una forma de estar en el mundo”, explica Muñoz.

Durante las sesiones, Laura analizará algunos de sus proyectos más representativos, como “Jesucristo Flamenco”, una atrevida reinvención de la figura de Cristo en clave flamenca que recoge el proceso de creación de una ópera flamenca compuesta y escrita por Pepe Begines, en colaboración con Juanjo Téllez, y que Laura recogió en dicho documental.

“Cordilleras del olvido”, que comienza a rodarse en los próximos días bajo la producción ejecutiva de Elisa Bogalheiro, y que combina arte contemporáneo, animación generada por IA y performance en torno al pintor Ricardo Casstillo. También compartirá detalles de “Indestructibles”, documental en fase de postproducción dirigido por Almudena Verdés (Silence Comunicación), con guion de Muñoz y la directora, que investiga el papel de la mujer en el cine de Berlanga. Y como avance exclusivo, presentará su nuevo proyecto “Manitas de Plata” (Silence y Producciones 24Violets), una producción franco-española sobre el célebre guitarrista gitano, abordado desde la identidad, el exilio y la transmisión cultural.

“Cada documental que hago es una conversación con la realidad. Y esa conversación no empieza con la cámara, sino con la escucha. Me interesa lo que duele, lo que no encaja, lo que está a punto de perderse. Y también cómo se puede narrar sin explotarlo, sin traicionar su complejidad”, reflexiona la autora.

Como productora y coguionista, tiene previsto el estreno del documental “Sueños Flamencos”, biopic de la bailaora Cristina Hoyos, el 16 a de noviembre próximo, que coproduce con Cinnamon Factory y El Legado Soluciones, y que dirige Juan Manuel Suárez.

Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, socia de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y de AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales), Laura Muñoz representa una nueva generación de creadoras que habitan el documental como territorio ético, político y poético. Desde su productora 24Violets, con sede en Sevilla, impulsa un modelo de cine independiente, tecnológicamente innovador y con perspectiva de género.

“Con 24Violets intento crear una forma de producción sostenible, donde el tiempo y los vínculos importen. No quiero hacer cine para sobrevivir, sino para transformar. Y si puedo compartir eso con nuevas generaciones, mejor todavía", destaca Laura.

Con una energía que combina pensamiento crítico y ternura política, Laura Muñoz se confirma como una de las voces más genuinas del documental contemporáneo. En un momento donde la industria tiende a diluir los márgenes, su cine recuerda que contar también puede ser un acto de cuidado.

