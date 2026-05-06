Lawline sale de beta y lanza una plataforma legal completa con IA para empresas y particulares

Lawline, plataforma legal más visitada de Suecia - Lawline AB

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma legal más visitada de Suecia, reconocida entre las 9 principales startups de legaltech con IA en los países nórdicos junto a Legora y otras, abandona la fase beta tras superar los 7.000 usuarios registrados y amplía su oferta para empresas, organizaciones y particulares

Madrid, 6 de mayo de 2026.- Lawline, la plataforma legal más visitada de Suecia, anunció hoy el lanzamiento oficial de su plataforma legal impulsada por IA, marcando su salida de la fase beta. El lanzamiento introduce una oferta de producto significativamente ampliada dirigida a empresas, organizaciones y particulares que buscan un apoyo legal accesible y fiable en la toma de decisiones cotidianas.



Lawline AI se lanzó por primera vez en beta en febrero de 2026 y desde entonces ha atraído a más de 7.000 usuarios registrados. Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline presenta un conjunto más amplio de capacidades diseñadas para acercar el apoyo legal a donde realmente se toman las decisiones.



"El apoyo legal tradicionalmente ha sido algo a lo que se accede a posteriori, a menudo cuando los problemas ya han escalado. Estamos construyendo algo fundamentalmente diferente: donde la orientación legal está disponible en el momento en que se toman las decisiones", afirma Jenny Hammarberg, CEO de Lawline.



De respuestas a infraestructura

Mientras que muchas herramientas de IA se centran en generar respuestas, Lawline está posicionando su plataforma como una capa operativa para el trabajo legal y de cumplimiento normativo. La plataforma combina:



• Orientación legal impulsada por IA basada en la legislación sueca.



• Conocimiento específico de la organización, incluidas políticas internas y documentos normativos.



• Herramientas para la creación, revisión y análisis de documentos.



• Entornos de proyectos colaborativos para equipos.



• Acceso integrado a profesionales legales, lo que permite a los usuarios pasar del soporte de IA al asesoramiento humano sin salir de la plataforma.



Esto permite a las empresas no solo acceder a información legal, sino integrarla en sus flujos de trabajo diarios.



"La mayoría de las herramientas legales se quedan en la ley. En la vida empresarial real, las decisiones están tan influenciadas por las políticas internas como por la normativa. Al reunir ambos elementos en una sola plataforma, estamos abordando una brecha que en gran medida ha sido ignorada, y ahí es donde se crea el valor real", señala Hammarberg.



Funciones clave en la versión completa



• Análisis y comparación de documentos frente a la legislación y las políticas internas.



• Generación automatizada de documentos paso a paso.



• Integración del conocimiento en toda la organización, donde los documentos internos se tratan junto con las fuentes legales.



• Trazabilidad hacia fuentes legales e internas, permitiendo transparencia y confianza.



• Soporte multilingüe para preguntas y respuestas legales.



• Acceso integrado a profesionales legales para una transición fluida de la IA al asesoramiento humano.



A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Lawline pone énfasis en la precisión, la explicabilidad y la transparencia de las fuentes, manteniendo a expertos legales cualificados dentro del proceso cuando es necesario.



"La IA general puede producir respuestas convincentes, pero en cuestiones legales ahí es precisamente donde reside el riesgo. Si no puedes confiar en el razonamiento o rastrearlo hasta la fuente, no deberías actuar en base a ello. Por eso se necesita un modelo especializado", añade Hammarberg.



Un enfoque diferente del legaltech

Lawline se diferencia de gran parte del mercado legaltech al centrarse en los usuarios finales en lugar de en los despachos de abogados. Fundada en 2005, la empresa ha construido una base de datos de más de 130.000 preguntas y respuestas legales y atrae a millones de usuarios cada año. Este conjunto de datos, combinado con la legislación sueca y la experiencia jurídica, constituye la base de la plataforma.



Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline amplía su enfoque hacia empresas y organizaciones, con el objetivo de convertirse en una herramienta diaria para el trabajo legal y de cumplimiento.



"No estamos construyendo una herramienta para que los abogados sean más eficientes. Estamos construyendo algo para todos los demás, para que puedan tomar mejores decisiones antes de que surjan problemas", afirma Oscar Ahnelöv, CPO de Lawline.



Sobre Lawline

Lawline es la plataforma legal más visitada de Suecia, con más de 4 millones de usuarios anuales. Fundada en 2005, la empresa ofrece orientación legal accesible mediante una combinación de experiencia jurídica y tecnología de IA. Lawline ha sido reconocida como una de las 9 principales startups de IA legal en los países nórdicos.

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