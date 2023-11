Lazza Capital revoluciona las inversiones con el lanzamiento de Renta variable 2.0

(Información remitida por la empresa firmante)

Internacional, 6 de noviembre de 2023.

En una impresionante demostración de innovación financiera, Lazza Capital ha anunciado el lanzamiento de su tan esperado producto, Renta variable 2.0, un sistema que promete transformar la experiencia de inversión para sus clientes al ofrecer rendimientos cada 24 horas. Con una operativa que abarca el horario continuo del mercado de valores, de lunes a viernes hasta las 4 pm, este algoritmo de última generación no solo optimiza las inversiones, sino que garantiza una transparencia absoluta al notificar a los usuarios los resultados diarios a la hora del cierre.



Comparando con su predecesor, Renta variable 1.0, la nueva versión supone un salto cualitativo en tecnología y rendimiento. Mientras que el bot original proporcionaba pagos mensuales basados en un sistema que sumaba los días positivos y restaba los negativos, el renovado Renta variable 2.0 está diseñado para maximizar los resultados y la eficiencia. A través de meses de pruebas, desarrollo e integración meticulosa, el equipo de Lazza Capital ha perfeccionado esta herramienta para que sea más que un simple robot de trading; es un aliado financiero que pone el poder del mercado de valores al alcance de todos.



Con una interfaz intuitiva y un enfoque centrado en la accesibilidad, la plataforma web de Lazza Capital permite incluso a los inversores más novatos participar activamente en el mundo de la renta variable. La sofisticación del bot 2.0 no reside solo en su capacidad para generar rendimientos, sino también en la simplicidad con la que los usuarios pueden seguir y gestionar sus inversiones.



Este lanzamiento no solo marca un hito para Lazza Capital sino que también establece un nuevo estándar en la industria de las inversiones. Con el respaldo de la avanzada tecnología de Machine Learning y trading algorítmico, Renta variable 2.0 está preparado para desafiar lo convencional y redefinir lo que los inversores pueden esperar en términos de rendimiento y facilidad de uso.



El viaje desde la Renta variable 1.0 hasta la versión 2.0 ha sido una odisea de aprendizaje y perfección. Cada inversor que confía en Lazza Capital no solo invierte en mercados; invierte en una promesa, en una experiencia, en una relación donde cada día es una oportunidad de crecimiento.



Para más información sobre Renta variable 2.0 y cómo se puede cambiar la estrategia de inversión, visitar la web de Lazza Capital y descubrir el futuro de las finanzas al alcance.



Acerca de Lazza Capital

Reconocida por su innovación y confiabilidad en el sector financiero, Lazza Capital es una firma de inversiones que combina la experiencia y la tecnología para ofrecer resultados excepcionales a sus inversores, sustentados por un firme compromiso con la excelencia y la confianza.







Contacto

Nombre contacto: Yovani Escobar Quintero

Descripción contacto: Lazza Capital

Teléfono de contacto: +57 604-353-9810

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=mn833E-tfnk