LBT presenta una nueva plataforma de ciclotrón médico de 30 MeV en la EANM 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 20 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Longevous Beamtech (LBT) presentó su nueva plataforma de ciclotrón médico de 30 MeV, la serie LB-30, durante la celebración del 39º Congreso Anual de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM 2026), que se llevó a cabo en el Austria Center Vienna del 17 al 21 de octubre.

La nueva plataforma se presentó oficialmente durante un evento específico de lanzamiento de producto en la EANM, ampliando la cartera de ciclotrones médicos de LBT hacia el rango de energía de 30 MeV y abriendo nuevas posibilidades para la producción de radionúclidos y la investigación en radiofármacos.

Ampliación del alcance de la producción de radionucleidos

A medida que avanza el desarrollo de radiofármacos, los requisitos para la producción de radionúclidos se vuelven cada vez más diversos. Además de los isótopos para PET ya establecidos y utilizados en la práctica clínica habitual, las instituciones de investigación y las empresas de radiofármacos están explorando una gama más amplia de radionúclidos para aplicaciones diagnósticas, terapéuticas y de investigación.

El LB-30 se desarrolló para responder a estos requisitos de producción en constante evolución. La plataforma cuenta con compatibilidad para múltiples tipos de partículas, extracción de haces con energía continuamente variable, transporte de haces de alta eficiencia, tecnología de vacío limpio y soluciones flexibles para estaciones de blanco.

Esta combinación permite una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el tipo de partícula, la energía del haz y la configuración del blanco para distintos requisitos de irradiación, lo que favorece una gama más amplia de vías de producción de radionucleidos y aplicaciones de investigación.

El LB-30 representa, además, un paso adelante en el desarrollo de la gama de ciclotrones de LBT. Si bien los sistemas actuales de la empresa sirven para la producción rutinaria de isótopos clínicos y para aplicaciones con múltiples isótopos, la nueva plataforma de 30 MeV amplía estas capacidades hacia la producción a mayor energía, el desarrollo de una gama más amplia de isótopos y la investigación avanzada.

De la tecnología de ciclotrones a soluciones de producción integradas

Paralelamente al desarrollo de sus plataformas de ciclotrón, LBT ha seguido desarrollando capacidades a lo largo de todo el flujo de trabajo de producción de radionúclidos y radiofármacos.

Su cartera incluye sistemas de blancos, soluciones para la síntesis y dispensación de radiofármacos, celdas blindadas y soluciones para el control de calidad, además de servicios de ingeniería, instalación, formación y soporte durante todo el ciclo de vida.

Este enfoque integrado permite configurar las instalaciones de producción en función de distintos requisitos de isótopos, volúmenes de producción, objetivos de investigación y planes de desarrollo futuros, dando servicio a hospitales, productores de radiofármacos e instituciones de investigación.

El LB-30 debuta en la EANM 2026

En el EANM 2026, LBT presentó el LB-30 ante profesionales de la medicina nuclear, empresas de radiofármacos, investigadores y socios del sector provenientes de mercados internacionales.

Los debates durante el congreso abordaron la producción de radionúclidos, el desarrollo de radiofármacos y la evolución de los requisitos técnicos de las futuras instalaciones de producción, lo que brindó a LBT la oportunidad de intercambiar puntos de vista directamente con profesionales de todo el ámbito de la medicina nuclear.

Tras su presentación en la EANM 2026, el LB-30 se convierte en la incorporación más reciente a la gama de ciclotrones médicos de LBT, ampliando las capacidades de la empresa para la producción de radionúclidos de mayor energía destinados a múltiples usos, así como para la investigación en radiofármacos.

CONTACTO: xinyuan.gao@long-beam.com

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