- LC Financial Holdings completa la adquisición de BCM Global, reforzando su posición como especialista líder en crédito impulsado por la tecnología

LONDRES, 1 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- LC Financial Holdings (LCFH) se enorgullece de anunciar la finalización exitosa de la adquisición de BCM Global (BCM), lo que marca el siguiente paso en su evolución como especialista en crédito liderado por la tecnología. Esta adquisición histórica consolida la fortaleza de LCFH en la gestión de préstamos, arrendamientos e hipotecas para consumo y PYME en toda Europa.

Fundada en 1998, LC Financial Holdings comprende LCM Partners, uno de los principales gestores de inversiones en crédito alternativo de Europa, las empresas de servicios Link Financial Group y LDMS, un proveedor de tecnología centrado en el sector de gestión de crédito. La integración de BCM como cuarto pilar del Grupo LCFH refuerza el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia en el servicio a sus clientes originadores e inversores.

Las operaciones de BCM, que abarcan sitios en Irlanda, el Reino Unido, Italia y los Países Bajos, se convertirán en una parte integral de la familia LCFH. Las principales líneas de negocio de BCM abarcan servicios de generación y gestión de hipotecas comerciales y residenciales, subcontratación de actividades de administración bancaria y administración de finanzas estructuradas. Como destacado administrador europeo independiente de préstamos hipotecarios, inmobiliarios y comerciales, BCM recibirá un apoyo sustancial de LCFH para ampliar sus líneas de negocio existentes, así como desarrollar nuevos servicios en toda Europa.

"Se espera que nuestra colaboración estratégica genere una cartera de productos ampliada, mayores eficiencias operativas y un servicio al cliente aún mejor para BCM en los próximos años. La fuerza combinada del Grupo LCFH, unido con BCM, gestionará activos de más de 100.000 millones de euros que cubrirán "Casi 7 millones de clientes, que prestan servicios a 110 instituciones financieras en 10 jurisdicciones con casi 2.000 profesionales dedicados. Realmente creemos que esta combinación tiene enormes beneficios, sobre todo para los clientes y organizaciones a las que servimos", dijo Paul Burdell, consejero delegado de LCFH.

Antoinette Dunne, consejera delegada de BCM, "Ser parte del Grupo LCFH marca el comienzo de una nueva era de crecimiento e innovación para BCM. La asociación con LCFH aporta una nueva perspectiva, un énfasis renovado en los avances tecnológicos y un valioso apoyo para expandir las actividades actuales y aventurarse en nuevos territorios. Unirse a LCFH redefinirá la estrategia comercial de BCM, beneficiando a los empleados y forjando nuevas alianzas mientras mejora aún más las experiencias de nuestra base de clientes existente".

