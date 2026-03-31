LC Sign lanza la iniciativa Touchpoint

(Información remitida por la empresa firmante)

- LC Sign empodera a estudiantes con discapacidad visual con un proyecto pionero en braille y lanza la iniciativa Touchpoint

GUANGZHOU, China, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LC Sign, empresa líder en la fabricación de señalización personalizada, ha completado un proyecto transformador de accesibilidad en la Escuela Qiming, una institución destacada que atiende a estudiantes con discapacidad visual en China. LC Sign diseñó, produjo e instaló 631 letreros en braille de alta calidad y precisión en todo el campus, mejorando significativamente la capacidad de los estudiantes para desenvolverse en su entorno de forma segura e independiente en su vida diaria. Este proyecto histórico también marca el lanzamiento oficial de la iniciativa Touchpoint (TPI), el programa insignia de responsabilidad social corporativa (RSC) de LC Sign, dedicado a promover entornos inclusivos y universalmente accesibles mediante soluciones de señalización cuidadosamente diseñadas.

Antes de este proyecto, los alumnos de la escuela Qiming dependían principalmente de cintas braille temporales —frágiles, fáciles de dañar y a menudo ilegibles—, lo que dificultaba la orientación y socavaba la confianza y la seguridad en las instalaciones escolares. En respuesta, LC Sign colaboró estrechamente con profesionales de la educación especial y consultores de accesibilidad, garantizando que cada nueva señalización cumpliera con altos estándares de precisión táctil y durabilidad. La innovadora señalización presenta un diseño braille optimizado para facilitar la lectura táctil, bordes amarillos de alto contraste para una mejor visibilidad y un material acrílico de calidad superior para resistir el uso frecuente en entornos públicos exigentes.

Con la iniciativa Touchpoint, LC Sign asume un compromiso a largo plazo que va más allá de una simple donación. La empresa planea replicar y expandir el modelo de TPI, desarrollando soluciones de señalización accesibles para instituciones educativas, hospitales, transporte público y otros espacios. Al promover el diseño universal y estándares más elevados en la industria, LC Sign busca inspirar a otros fabricantes y organizaciones a integrar la accesibilidad y la empatía en todos los aspectos de sus operaciones y el desarrollo de sus productos.

"En LC Sign creemos que la señalización debe ser un puente hacia la independencia", afirmó Anne L., consejera delegada de LC Sign. "El proyecto de la escuela Qiming ejemplifica cómo la combinación de innovación y empatía crea entornos donde todos pueden prosperar".

Para clientes y socios de todo el mundo, la iniciativa Touchpoint demuestra la integridad inquebrantable de LC Sign, su excelencia en ingeniería y su dedicación al cambio social positivo; cualidades que han convertido a LC Sign en una fuente confiable de soluciones de señalización inclusivas y de alta calidad durante más de una década.

Acerca de LC Sign

Fundada en 2011, LC Sign ha prestado sus servicios a más de 100 000 empresas en más de 160 países. Con instalaciones de producción de vanguardia que superan los 20 000 metros cuadrados, la empresa se especializa en señalización luminosa y sistemas de identidad corporativa arquitectónica para entornos comerciales, hoteleros y minoristas.

www.lcsign.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944112/Qiming_School_Braille_Signage_Before___After.jpg

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