LCM Partners anuncia el primer cierre de la estrategia Credit Opportunities 5 por 3.800 millones de euros

LONDRES, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LCM Partners, una de las principales gestoras de crédito privado de Europa y miembro del grupo de socios estratégicos de crédito de Brookfield, se complace en anunciar el primer cierre de su emblemática estrategia Credit Opportunities 5 ("COPS 5"). Con 3.800 millones de euros comprometidos en el fondo combinado y sus cuentas gestionadas por un único inversor, LCM ha dado un paso significativo hacia la captación de activos prevista de 6.000 millones de euros para COPS 5.

La Estrategia Credit Opportunities ("COPS") ha mantenido la confianza de sus inversores, con un apoyo abrumador que se ha mantenido en sucesivas ediciones. Esta continuidad pone de manifiesto la durabilidad de la estrategia a lo largo de los ciclos del mercado. Brookfield comprometió 600 millones de euros adicionales a la estrategia COPS, lo que eleva el compromiso total de Brookfield con COPS a 1.200 millones de euros.

LCM sigue contando con el respaldo de muchos de los principales inversores institucionales del mundo, incluyendo fondos de pensiones públicos y privados, compañías de seguros, fondos soberanos y dotaciones de Europa, Norteamérica y Asia.

Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners, comentó:"Nos enorgullece haber alcanzado este importante hito para COPS 5 gracias al continuo apoyo de inversores actuales y nuevos para formar nuestra base de inversores de primer nivel. La confianza y la lealtad de nuestros clientes, junto con el mayor compromiso de Brookfield, demuestran la resiliencia y el éxito de nuestra estrategia. A medida que los bancos continúan reduciéndose y la regulación impulsa la venta de préstamos, creemos que la oportunidad de crédito granular para consumidores y PYMES en toda Europa sigue siendo tan atractiva como siempre."

Craig Noble, consejero delegado de Brookfield Credit, declaró, "El exitoso primer cierre de LCM para COPS 5 destaca la solidez de su plataforma de originación de crédito privado y sus sólidas relaciones con inversores globales. Confiamos en el equipo de LCM y en sus estrategias de inversión, predominantemente respaldadas por activos."

Con sede en Londres, LCM Partners forma parte de LC Financial Holdings Group y cuenta con una presencia paneuropea de casi 2.000 profesionales en 25 oficinas en 11 países. El enfoque diferenciado de la firma se centra en la adquisición de carteras granulares de préstamos al consumo y a PYMES en toda Europa. El Grupo gestiona más de 120.000 millones de euros en préstamos y opera en colaboración estratégica con Brookfield desde 2018.

Acerca de LCM PartnersLCM Partners forma parte de Brookfield Credit desde 2018. Invierte en crédito desde 1999 y su experiencia abarca la gestión de activos, la banca de inversión, la consultoría estratégica, las fusiones y adquisiciones (M&A) y la inteligencia de negocio. Como pioneros del crédito al consumo y a las PYMES en Europa, el equipo directivo principal lleva más de 22 años en la empresa.

Acerca de Brookfield Brookfield Asset Management Ltd. es una gestora global líder de activos alternativos, con sede en Nueva York, con más de un billón de dólares en activos bajo gestión en energías renovables y transición, infraestructura, capital privado, bienes inmuebles y crédito. Invertimos el capital de nuestros clientes a largo plazo, con un enfoque en activos reales y negocios de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía global. Ofrecemos una gama de productos de inversión alternativa a inversores de todo el mundo, incluyendo planes de pensiones públicos y privados, fondos de dotación y fundaciones, fondos soberanos de inversión, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores privados. Nos basamos en la trayectoria de Brookfield como propietario y operador para invertir en valor y generar sólidas rentabilidades para nuestros clientes, en todos los ciclos económicos.

Brookfield Credit gestiona aproximadamente 332.000 millones de dólares en activos a nivel mundial, a 6 de agosto de 2025, y se centra en una amplia gama de estrategias de inversión en crédito privado, que incluyen infraestructura, energías renovables, bienes inmuebles, crédito respaldado por activos y crédito corporativo. Los perfiles de rentabilidad abarcan grados de inversión, subgrados de inversión y oportunistas. La empresa combina la sólida plataforma de inversión directa de Brookfield, desarrollada a lo largo de varias décadas, con socios estratégicos como Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital y Primary Wave Music. Como uno de los gestores de crédito más grandes y con mayor experiencia a nivel mundial, Brookfield Credit ofrece soluciones de capital flexibles y especializadas a los prestatarios y busca obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo para nuestros clientes. Para más información, visite nuestro sitio web en www.bam.brookfield.com.

