Le Cordon Bleu Madrid anuncia los 50 seleccionados que competirán por el Premio Promesas en 2026

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

Un total de 50 candidatos de 30 centros en 20 provincias cuentan con representación en esta fase del certamen. Entre todas las candidaturas, dos ganadores conseguirán una beca de estudios valorada en más de 24.000 € y 9.000 €, respectivamente. El centro formativo del primer ganador también será premiado con una cantidad de 1.500 €. Andalucía y Comunidad Valenciana son las Comunidades Autónomas con más clasificados para esta segunda fase del certamen

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de los jóvenes seleccionados que participarán en la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina. Entre todas las inscripciones recibidas, la escuela ha seleccionado un total de 50 estudiantes para acceder a la siguiente fase del prestigioso certamen nacional.



En esta segunda fase, los alumnos de cocina seleccionados procedentes de 30 escuelas repartidas en 20 provincias de todo el territorio, competirán a través de vídeo recetas por una de las 10 plazas para la gran final. Andalucía, con 12 candidatos y Comunidad Valenciana, con 10, son las Comunidades Autónomas con mayor representación en esta edición. También estarán presentes en esta fase del certamen otras autonomías como: Aragón, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra e Islas Baleares.



Para ver el listado íntegro de los 50 seleccionados, pulsar aquí.



Próximo paso: video receta, talento y el apoyo del público

El próximo paso será realizar una vídeo receta de máximo 5 minutos de duración que deberán enviar antes del 15 de enero con unas bases comunes pautadas por el certamen, sobre la materia y alguna técnica. Aun así, contarán con cierto grado de libertad que les proporcionará la oportunidad de destacar, con productos de libre elección a ser posible de sus regiones y se evaluará sus conocimientos y técnicas en el proceso.



Estas vídeo recetas se cargarán en el canal de YouTube del premio y en la aplicación a partir del 20 de enero, de esta manera el público que lo desee podrá valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final.



Tras una fase de votación en redes sociales, el 23 de febrero se darán a conocer los 10 finalistas, que competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Allí elaborarán un plato con ingredientes comunes que deberán presentar ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía nacional.



En la pasada edición, María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por el chef Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. En años anteriores, el certamen ha contado con figuras el panorama gastronómico español como Eduard Xatruch, Joan Roca, Jesús Sánchez, Martín Berasategui, Pedro Subijana o Andoni Luis Aduriz.



Catorce años impulsando a las nuevas generaciones de chefs

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.



Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000€ y 9.000€, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500€ para la escuela del primer clasificado.







