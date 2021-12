LEAD de India es pionera en la solución disruptiva School EdTech en las escuelas K-12

MUMBAI, India, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- LEAD , pionera en la educación con tecnología, ha transformado la educación convencional en la India desde su creación en 2012 con su innovadora solución School EdTech. En la actualidad, LEAD está transformando las vidas de cerca de un millón de estudiantes en más de 2.500 escuelas asociadas en la India.

En Global VC Fund GSV Ventures' Summit - 'The Global K12 Disruption'; Sumeet Mehta, cofundador y consejero delegado de LEAD se unió a Ari De Sa Neto, fundador y consejero delegado de Arco Educacao, para hablar de cómo están mejorando la calidad de la educación e impulsando el éxito de los estudiantes a escala para los estudiantes de ingresos bajos y medios. La sesión fue moderada por Michael Horn, estratega sénior de Guild Education.

Sumeet, que compartió su infancia en una pequeña ciudad con una escuela ordinaria, habló de cómo su padre, que era profesor, hizo que se interesara por el espacio educativo y destacó cómo LEAD está utilizando la tecnología y la innovación para transformar las escuelas para los estudiantes de ingresos bajos y medios.

Mehta explicó: "El aprendizaje y el desarrollo no pueden depender del lugar de nacimiento. El hecho de que un niño nazca en una ciudad pequeña no debe privarle de una educación de calidad. Los padres gastan una parte importante de sus ingresos mensuales en la escolarización de sus hijos con la esperanza de que sea un trampolín hacia un futuro brillante. LEAD no escatima esfuerzos para satisfacer estas aspiraciones de los padres, transformando las escuelas a través de su disruptivo sistema School EdTech".

En abril de 2021, GSV Ventures invirtió en LEAD, marcando su primera inversión en el espacio School EdTech de India. LEAD recaudó 30 millones de dólares como parte de esta ronda de financiación de serie D liderada por GSV Ventures, junto con WestBridge Capital.

GSV ha estado invirtiendo en el mercado mundial de la educación, que asciende a 7 billones de dólares (cifra extraída del sitio web de GSV), y figura en la lista inaugural de la revista Insider de los 100 principales inversores en semilla. Se asocia con las empresas más importantes del sector del aprendizaje digital 'Pre-K to Gray', invirtiendo en emprendedores excepcionales que impulsan la disrupción digital masiva, como LEAD.

Deborah Quazzo, socia administrativa, GSV Ventures, dijo: "GSV busca invertir en empresas globales de tecnología educativa que impulsen el mayor rendimiento de la educación ("ROE") -reducción de costes, aumento del acceso, mejora de los resultados del aprendizaje y aprovechamiento de los profesores- y LEAD es el epítome de la entrega del mayor ROE a sus estudiantes, padres, profesores y socios escolares. Estamos muy orgullosos de estar alineados con este equipo de empresarios y educadores de clase mundial".

El modelo de LEAD está firmemente arraigado en el sistema escolar. Se asocia con las escuelas y, mediante su sistema escolar integrado patentado, transforma la enseñanza y ofrece resultados de aprendizaje visiblemente mejores a los estudiantes, en el aula, a través de los profesores. El sistema escolar integrado de LEAD proporciona todo lo que un centro escolar necesita: programa de estudios, software, hardware y un kit escolar con material didáctico. Abarca todo el espectro de la escolarización, desde la enseñanza preescolar hasta el 10º curso.

Gracias a LEAD, las escuelas y los niños han recibido una rara oportunidad de recuperar las pérdidas de aprendizaje, infundir la tecnología digital en la pedagogía y revisar los planes de estudio para maximizar el aprendizaje de alta calidad.

LEAD pretende llegar a 60.000 escuelas y 25 millones de niños escolarizados en la India de aquí a 2026, y transformar el sector de la educación K-12 con sus soluciones tecnológicas superiores.

