(Información remitida por la empresa firmante)

- Lead Intelligent es reconocida en el informe del Pacto Mundial de la ONU por sus prácticas de globalización, impulsando la transición verde global a través de la fabricación de equipos avanzados

WUXI, China, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha dado a conocer reciente el Informe 2026 sobre la Globalización de las Empresas Chinas Cotizadas, publicado de forma conjunta por medio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y la Asociación China de Empresas Públicas. Lead Intelligent fue seleccionada como una de las 50 empresas destacadas en el informe por su estudio de caso, Impulsando la Transición Verde Global en el Sector de las Nuevas Energías a través de la Fabricación de Equipos Avanzados, gracias a su enfoque en la expansión global de alta calidad en la fabricación de equipos avanzados.

Desde que se llevó a cabo el lanzamiento de su estrategia de globalización en 2018, Lead Intelligent se ha centrado en equipos de energías renovables, evolucionando desde la exportación de máquinas individuales hasta llegar a la entrega de soluciones completas para líneas de producción. La empresa ha establecido un sistema global integrado que abarca I+D, distribución y servicio. A fecha de julio de 2026, Lead Intelligent contaba con más de 3.800 patentes concedidas a nivel global, contando con plenos derechos de propiedad intelectual sobre sus tecnologías principales. Sus productos se distribuyen en más de 20 países, lo que permite a la empresa ofrecer a clientes de todo el mundo soluciones de fabricación inteligentes, eficientes y fiables.

Lead Intelligent continúa impulsando la localización de sus operaciones en el extranjero. En el año 2022, Lead Intelligent creó el Centro Europeo de Competencia Tecnológica (CoC), que reúne tecnologías avanzadas y recursos industriales locales para fortalecer sus capacidades de I+D y fabricación a nivel local.

Los principios ecológicos y de bajas emisiones de carbono están integrados dentro de todo el ciclo de vida de los equipos de Lead Intelligent. La empresa incorpora los requisitos de reducción de carbono en el diseño, la fabricación y la entrega de sus equipos principales para baterías de iones de litio, baterías de estado sólido, energía fotovoltaica, almacenamiento de energía y energía de hidrógeno. En 2025, la segunda fábrica de Lead Intelligent en Wuxi se convirtió en la primera planta de fabricación en el sector de equipos de energías renovables de China que recibía la certificación de neutralidad de carbono ISO 14068. En 2026, todas las plantas de fabricación de la empresa en China y en el extranjero consiguieron alcanzar una cobertura solar integral en los tejados, lo que respalda las operaciones de bajas emisiones de carbono en la fabricación y la entrega.

Además de impulsar sus propias prácticas de fabricación sostenible, Lead Intelligent aprovecha su red global de distribución y servicio con el objetivo de ampliar las capacidades de bajas emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor de la industria de las energías renovables. Varios de sus productos clave, como máquinas de recubrimiento, bobinadoras y máquinas de corte y apilamiento, han completado evaluaciones de su huella de carbono. En Europa, la empresa ha implementado múltiples líneas de producción automatizadas avanzadas, y con ello ha conseguido apoyar a sus clientes para que puedan reducir las emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida de la producción y apoyen la transformación ecológica de las industrias locales de energías renovables.

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