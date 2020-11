Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en TCSA, invitado al panel "Dialogue of Continents"

- Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en TCSA, fue invitado a participar en el panel "Dialogue of Continents" por RBWC

PARIS, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), asistió a una discusión de panel que exploraba "The New Digitalization of International Finance and the Future of the International Monetary System"(La nueva digitalización de las finanzas internacionales y el futuro del sistema monetario internacional) el 5 de noviembre. El panel tuvo lugar durante el "Dialogue of Continents", un foro organizado por el Hamburg Institute of International Economics y el Reinventing Bretton Woods Committee.

https://mma.prnewswire.com/media/1332892/DOC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1332892/DOC.jpg]

Presidido por Ousmene Mandeng, asesor sénior en Accenture, los panelistas incluyeron a Jean Pierre Landau, ex vicegobernador de la Banque de France; Rod Garratt, presidente de Economics, UC Santa Barbara; Harold James, profesor de Historia y Asuntos Internacionales, Princeton University; y Livio Stracca, subdirector general de Relaciones Internacionales, Banco Central Europeo. Los panelistas entablaron un apasionado debate e intercambiaron sus puntos de vista sobre los problemas existentes en el sistema monetario global, así como el impacto positivo de la moneda digital del banco central y la moneda digital privada en sistemas de pago internacionales y finanzas inclusivas.

Zeng fue invitado a compartir sus puntos de vista sobre la importancia del pago electrónico con moneda digital (DCEP) creado por el Banco Popular de China, la implicación de la moneda digital RMB en un pago transfronterizo, y la internacionalización de RMB en países en la Iniciativa Belt and Road. Zeng destacó que aunque la emergencia de Libra era el catalizador para la investigación en moneda digital entre los círculos monetarios y financieros, el Banco Popular de China ya se había embarcado en la investigación en 2014.

Como primera moneda digital de China, DCEP combina las funcionalidades de la moneda digital y el pago electrónico. DCEP apoya los pagos offline y tiene impactos de largo alcance en las finanzas inclusivas y la internacionalización de la RMB. Mediante la recogida de datos en tiempo real en flujos monetarios, DCEP ofrece una referencia útil para la formulación e implementación de políticas monetarias personalizadas y mejora la transparencia en política. Con el respaldo de la moneda digital, los bancos centrales pueden obtener datos transaccionales y conductuales al unísono, ejercitar efectivamente supervisión financiera, combatir actividades ilícitas e incluso especificar el uso especial de moneda digital durante las emergencias.

El presidente también invitó a Zeng a introducir la innovadora solución de TCSA en el campo de los análisis de datos monetarios. Según los datos monetarios en tiempo real, TCSA sincroniza los datos económicos, monetarios y financieros nacionales, que se integran en un cerebro de datos económico nacional. Esta solución mejora el liderazgo del gobierno en recursos sociales y económicos, mejorando la atemporalidad y precisión de las decisiones económicas.

