Learning Heroes lanza un modelo de suscripción para su plataforma de formación continua

La formación continua gana terreno frente a los cursos aislados - Learning Heroes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de agosto de 2026.-

Learning Heroes evoluciona hacia un modelo de suscripción que ofrece acceso permanente a un ecosistema de formación en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, respondiendo a la creciente demanda de actualización profesional continua

La velocidad con la que evolucionan tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, la computación cuántica o los agentes autónomos está transformando la manera en que las personas aprenden. Frente a un entorno donde las herramientas, los modelos y las aplicaciones cambian constantemente, la formación deja de entenderse como un curso puntual para convertirse en un proceso continuo.



Esta transformación no responde únicamente a una percepción del mercado. Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 59% de la fuerza laboral mundial necesitará procesos de actualización o recapacitación antes de 2030, impulsados principalmente por la aceleración tecnológica y la inteligencia artificial. Además, el informe estima que casi cuatro de cada diez habilidades actuales (39%) cambiarán significativamente en los próximos cinco años, consolidando el aprendizaje permanente como una necesidad estratégica para profesionales y organizaciones.



En respuesta a esta realidad, Learning Heroes anuncia la evolución de su propuesta educativa hacia un modelo de suscripción que permitirá acceder, desde una única plataforma, a la totalidad de sus contenidos sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes, eliminando la necesidad de adquirir cada formación por separado.



La iniciativa supone un cambio de enfoque: más que una plataforma de cursos, Learning Heroes busca consolidarse como "el portal a la Era Exponencial", un espacio donde profesionales, emprendedores y empresas puedan mantenerse actualizados de forma permanente sobre las tecnologías que están redefiniendo los negocios, las industrias y la sociedad.



El nuevo modelo ofrecerá acceso ilimitado a un catálogo en constante actualización que incluirá programas especializados, conferencias, ponencias, contenidos audiovisuales y recursos gratuitos, con el objetivo de construir una comunidad de aprendizaje capaz de acompañar la velocidad del cambio tecnológico.



Durante años, la formación tecnológica se entendió como una sucesión de cursos independientes. "Hoy ese modelo ya no responde a la velocidad con la que evoluciona el conocimiento. La conversación ha cambiado: el verdadero reto no es aprender una herramienta concreta, sino mantenerse actualizado en un entorno donde la innovación es permanente. Con este nuevo modelo queremos que las personas dejen de preocuparse por seguir decenas de fuentes, newsletters o nuevas plataformas. Nuestro propósito es convertir Learning Heroes en el portal de referencia para comprender la Era Exponencial, ofreciendo un espacio donde el conocimiento se selecciona, se actualiza y se transforma en aprendizaje útil", afirma Arnau Ramió, cofundador y director académico de Learning Heroes.



La plataforma incorporará conferencias, ponencias y contenidos audiovisuales de acceso abierto para acercar conocimiento de calidad a una comunidad cada vez más amplia y favorecer la democratización de tecnologías que hasta hace pocos años estaban reservadas a perfiles altamente especializados. Desde un único entorno, los usuarios podrán comprender cómo convergen disciplinas como la inteligencia artificial, blockchain, automatización, computación cuántica y otras innovaciones que marcarán la próxima década.



Con esta evolución, Learning Heroes refuerza su posicionamiento como un ecosistema integral de aprendizaje para la Era Exponencial, apostando por un modelo que elimina barreras de acceso, simplifica la experiencia de los usuarios y acompaña de forma continua la transformación tecnológica que viven profesionales y organizaciones.



Emisor Learning Heroes

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