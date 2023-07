Leatherman cumple 40 años, la historia de la primera multiherramienta del mundo

España, 6 de julio de 2023.

La primera herramienta del mundo basada en alicates cumple 40 años este julio. La conocida marca tiene una gran reputación en España y cuenta con un importante público fan de las multiherramientas

En 1983, Tim Leatherman empezó este viaje para crear la primera multiherramienta basada en alicates del mundo. Cuatro décadas más tarde, la marca sigue avanzando hacia el futuro para seguir siendo fiel al espíritu de perseverancia, ingenio e innovación de Tim.



Una perseverancia de acero, cuando Tim comenzó con su primer diseño de la herramienta, estimó que le llevaría un mes. Sin embargo tardó tres años en construir el prototipo que él imaginó y solicitar una patente. Con la solicitud de la patente y el prototipo en mano, se dispuso a vender su idea. Desafortunadamente, las compañías a las que se acercó no mostraron interés. Las compañías de navajas pensaron que su invento era una herramienta, y las compañías de herramientas pensaron que era un dispositivo. Ninguno estaba interesado.



Durante otros tres años y medio, Tim se enfrentó una carta de rechazo tras otra. Hasta que se asoció con su amigo de la universidad, Steve Berliner, y en la primavera de 1983 recibieron su primer pedido de 500 herramientas y lanzaron su primera multiherramienta Leatherman. Así nació Leatherman Group, Inc.



La herramienta original de Leatherman se llamaba PST, conocida por sus siglas en inglés "Pocket Survival Tool". Ocho años después, la PST constaba de 13 herramientas diferentes y se plegaba en una caja de herramientas de 141 gramos y 10 cm. En el primer año de actividad, Tim y Steve esperaban vender 4.000 herramientas; en cambio, vendieron 30.000. Y durante la siguiente década, vendieron más de un millón de multiherramientas PST.



1983-2023: Un recorrido histórico de 40 años hasta llegar a donde está hoy

Desde entonces, Leatherman fabrica íntegramente todas sus multiherramientas en Portland, Oregon con materiales procedentes de los Estados Unidos, incluidos el embalaje y los metales. Todas las herramientas tienen 25 años de garantía, lo que determina la confianza y calidad que tienen puestas en sus productos.



Algunas de sus herramientas más emblemáticas es la versátil y superventas Leatherman Wave® +, ideal para profesionales, bricolaje y actividades al aire libre. Otro modelo con mucha tirada es la Leatherman Surge®, una de las multiherramientas más grandes y resistentes. Dirigida a trabajos de mecánica, mantenimiento, construcción, sector audiovisual y bricolaje. La supervivencia y bushcarft es algo que la marca tiene muy en cuenta y tiene a disposición la Leatherman Signal®, que cuenta con características tan especiales como el silbato de emergencia, martillo y encendedor. En la actualidad, Leatherman cuenta con múltiples modelos adaptado a las necesidades de cada consumidor y adaptada a todos los precios. Además, dentro de su portfolio cuenta con las emblemáticas tijeras Raptor®, indicadas para profesionales médicos, salvamento y rescate.



La personalización de la multiherramienta es un valor añadido de la marca americana, prácticamente todos sus modelos se pueden customizar, añadiendo un logo, fotografías, patrones y texto para que así una Leatherman sea 100% exclusiva. Una gran inspiración para hacer un regalo único.



The Garage: Pasado, presente y futuro

The Garage el laboratorio de experimentación que marca el futuro de la multiherramienta aterrizó en Europa este 2023, ofreciendo al consumidor la posibilidad de comprar herramientas de Edición Limitada, lanzando poco más de 1.000 unidades. Una vez que el producto se agote, desaparecerá para siempre. 40 años atrás, Tim Leatherman, diseñó y fabricó la primera multiherramienta en un garage.



Hoy en día, The Garage emplea ese mismo espíritu de determinación, perseverancia y diseño para probar nuevas ideas y experimentar con las antiguas.



Fruto de estos experimentos, el 5 de julio, fecha exacta del aniversario, se lanza a nivel mundial, la multiherramienta del 40 aniversario de la marca, La Leatherman Batch #005: The 40th Anniversary Tool con 1.983 unidades, conmemorando la importancia de los 40 años de la marca. Esto es un preludio exclusivo de lo que está por llegar.



Como característica principal de esta herramienta, es el acero premium MagnaCut, nunca jamás visto en una multiherramienta. Esto marca uno de los avances de la marca y a la visión de la multiherramienta del futuro. MagnaCut es la nueva super estrella entre los aceros inoxidables CPM, ya que tiene una tenacidad y mayor retención del filo.



Otros elementos importantes de este nuevo producto es el uso de la tecnología FREE®, con diseño magnético y con accesibilidad fácil a todos sus elementos, presente en otras multiherramientas de la marca. Además se destaca la introducción de superficies de Cerakote®.



Explorar Leatherman Garage. Más cosas están por venir para la gran conocida marca de multiherramientas Leatherman.



Más información en: Leatherman España







