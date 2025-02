Leatherman Rebar, la multiherramienta con 17 usos para el trabajo y el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

La icónica Rebar es una herramienta muy versátil que brinda ayuda tanto a nivel profesional como en proyectos del hogar.

Madrid, 19 de febrero de 2025.- La Rebar es la evolución de la icónica PST (Pocket survival Tool) original que salió al mercado en 1984, uno de los grandes clásicos de Leatherman. La Rebar ha heredado estos puntos clave del diseño de la primera multiherramienta, creada por el fundador Tim Leatherman.



Sus alicates son muy resistentes, para trabajos que necesitan mucha fuerza y cuenta con cortadores de alambre reemplazables. Se le ha dado mucha importancia a su tamaño, ya que cuenta con una estructura muy fina, lo que la convierte en una herramienta ideal para llevar en la mochila, bolsa o guantera de coche. Todo pensado con el objetivo de que se tenga que cargar con el mínimo de peso.



Esta herramienta proporciona soporte al instante, en situaciones tensas, fuera en el exterior y para los más manitas, también se puede utilizar en los proyectos de casa.



La Rebar cuenta con mangos contorneados para un agarre seguro y cómodo para mayor seguridad y confianza en condiciones exigentes. Además, incluye un bloqueo de la herramienta total, así que se puede presionar sabiendo que no se moverá ni se doblará.



Cuenta con 17 funcionalidades. Como curiosidad, incluyen los cortadores de alambre o cable reemplazables por primera vez en una herramienta de 10,1cm. Además, se pueden encontrar otros muchos usos muy imprescindibles: alicates de punta fina, prensa terminales, pelador de cables, navaja, sierra, punzón con ojo para hilvanar, regla, abrebotellas, etc.



Además de la versión en color acero, negra y marrón desde este mes de febrero, están disponibles en tres nuevos colores, Burnt Sienna (terracota), Mossy Slate (verde musgo) y Heathered Cranberry (frutos rojos) inspirados en la naturaleza. Cada nuevo color de Rebar incluye una resistente funda de nylon a juego. También se puede adquirir la funda por separado, ideal para usuarios que ya tienen una multiherramienta Leatherman, pero que buscan llevarla en una nueva funda en vivas tonalidades.



Todos los detalles están pensados para garantizar que A fundas sean duraderas y cómodas. Tiene un remache metálico de alta calidad que se cierra con firmeza y protege la herramienta. La funda está confeccionada en nylon balístico resistente y elástico con costuras reforzadas para mejor accesibilidad y ajuste.



Especificaciones Leatherman Rebar



• Peso: 6.7 oz. " 189.94 g.



• Longitud herramienta cerrada: 4 in. " 10.16 cm.



• Longitud herramienta abierta: 6.25 in. " 15.88 cm.



• Longitud hoja principal: 2.9 in. " 7.37 cm.



• Dureza de la hoja: 55-59 HRC



• Ancho: 1.18 in. " 3 cm.



• Grosor total: 0.65 in. " 1.65 cm.



• materiales:



Acero inoxidable 420HC, Acero inoxidable 440C, Óxido negro, Cerakote



Herramientas incluida



1. Alicates de punta delgada



2. Alicates comunes



3. Cortadores de alambres reemplazables premium



4. Cortadores de cables duros reemplazables premium



5. Prensa terminales eléctricos



6. Pelador de cables



7. Navaja 420HC



8. Navaja de sierra 420HC



9. Sierra



10. Punzón con ojo para hilvanar



11. Regla (19cm)



12. Abrelatas



13. Abrebotellas



14. Lima de madera y metal



15. Destornillador Phillips



16. Destornillador grande



17. Destornillador pequeño



Especificaciones funda

Capacidad interna: 10,16 cm x 3,3 cm x 1,3 cm



Compatible con otros modelos Leatherman: Wingman, Skeletool, Skeletool CX, Rev, Skeletool RX, Knifeless Rebar, Bond, Curl, Sidekick





Contacto

Nombre contacto: Leatherman España

Descripción contacto: Leatherman

Teléfono de contacto: +49 2102 565070