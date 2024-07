Lebron James y Canyon Bicycles se asocian para inspirar a una nueva generación de ciclistas

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWS AKTUELL // Coblenza, Alemania.- Canyon Bicycles sigue dando pasos en su ambición de ser la marca de bicicletas más inspiradora e innovadora del mundo al asociarse con el ícono global LeBron James. Juntos, buscan liberar el potencial del ciclismo para inspirar y cambiar la vida de las personas.

La estrella de baloncesto de Akron, Ohio, y accionista minoritario de Canyon, ahora lidera una iniciativa conjunta, elevando su asociación que comenzó en 2022. El objetivo de la asociación es inspirar a millones de ciclistas potenciales en todo el mundo a entender lo transformadora que puede ser una bicicleta. Canyon y LeBron han iniciado una colaboración inspiradora de defensa del ciclismo que se basa en la historia personal de LeBron, que fomenta la el espíritu de libertad del ciclismo e inspira a otros a descubrir la alegría interminable que una bicicleta puede ofrecer. La colaboración comienza con un vídeo y continúa con una donación de bicicletas a la Fundación Familiar de LeBron James.

INSPIRACIÓN DE LEBRON PARA PEDALEAR

LeBron James ha reconocido durante mucho tiempo el papel que jugaron las bicicletas en ayudarle a convertirse en uno de los atletas más reconocidos del mundo. El viaje de LeBron con las bicicletas comenzó cuando era niño en Akron. Hoy en día, LeBron sigue siendo un defensor de las bicicletas y la libertad, movilidad y accesibilidad que brindan. Ha hablado sobre el uso del poder de la bicicleta para superar barreras sociales o geográficas, y cómo las bicicletas todavía le ayudan a mantener un estilo de vida activo y saludable.

"Montar en bicicleta siempre ha formado gran parte de mi vida. Cuando crecía, era mi medio de transporte: desde montar con amigos por toda la ciudad hasta transportarme a todos los sitios. Me dio la libertad no solo de llegar a lugares, sino de acceder a cosas que de otro modo hubieran estado fuera de mi alcance. Incluso ahora, montar en bicicleta me hace sentir como un niño otra vez. No hay nada como sentir el aire en la cara y esa libertad de simplemente pedalear". LeBron James

Montar en bicicleta puede traer inspiración, libertad, alegría y puede impulsar el rendimiento: valores en los que tanto Canyon como LeBron James comparten.

"Creemos en el poder transformador de las bicicletas," explica el CEO de Canyon, Nicolas de Ros Wallace. "Esta colaboración con LeBron celebra la libertad que ofrecen las bicicletas y la posibilidad de inspirar a una nueva generación de ciclistas. ¿Quién mejor para trasladar ese mensaje que uno de los deportistas más exitosos de todos los tiempos junto con algunos de los ciclistas profesionales más talentosos del mundo?" Nicolas de Ros Wallace, CEO de Canyon

EMPODERADOS POR LA COMUNIDAD

Bajo el nombre "Encuentra tu libertad," LeBron James y Canyon han aprovechado el poder de las estrellas y campeones del ciclismo, incluyendo al actual campeón mundial de ciclismo en ruta, Mathieu van der Poel, además de las estrellas del freeride Fabio Wibmer y Samantha Soriano, el ciclista de gravel Andrew Jackson, la ciclista de CANYON//SRAM Generation Diane Ingabire y la promesa del ciclismo de montaña Olivia Silva. Todos quieren inspirar a las personas de todo el mundo a experimentar por sí mismos ese poder transformador del ciclismo.

La dedicación incansable y la pasión de los mejores atletas inspiran a la comunidad ciclista y a sus fans, mostrando cómo el simple acto de montar en bici puede fomentar conexiones, promover el bienestar y elevar los sueños a convertirse en realidad. A través de sus esfuerzos, empoderan a las personas para creer en su propia fuerza y potencial, fomentando la resiliencia y el deseo de tener éxito.

"Una bicicleta no es solo una bicicleta, también es una forma de expresarse y de posicionarse, especialmente para las mujeres. Históricamente, las bicicletas fueron una de las primeras oportunidades para que las mujeres pudieran explorar y expandir su libertad personal. Eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Siempre he tenido una conexión profunda con las bicicletas, me elevan física y mentalmente". Samantha Soriano, ciclista de freeride

"He competido en carretera, ciclocross y Mountain Bike con los mejores del mundo y todavía amo cada segundo del desafío y las oportunidades que me sigue dando. El ciclismo ha estado en mi familia durante generaciones y eso nunca cambiará. Transmitir lo que el ciclismo puede hacer por las personas es una de mis mayores motivaciones como atleta profesional y como embajador del ciclismo." Mathieu van der Poel, actual campeón mundial de ciclismo en ruta y ciclocross.

"ENCUENTRA TU LIBERTAD"

El componente central de la nueva iniciativa de Canyon y LeBron James es un vídeo que profundiza en aspectos como la libertad y rendimiento personal, siguiendo a la joven ciclista de montaña Olivia Silva mientras se encuentra con LeBron James y los ciclistas de Canyon en su viaje, cada uno inspirándola a montar un poco más rápido, un poco más fuerte, con más independencia, guiándola para lograr grandes cosas en bicicleta. El mensaje general es una historia convincente que reúne libertad, rendimiento, logro e inspiración.

Puedes ver el vídeo aquí.

INSPIRADOS A MONTAR, LIBERTAD PARA ALCANZAR

La asociación también consiste en que Canyon proporcione bicicletas para el programa "I PROMISE" de la Fundación Familiar de LeBron James.

La Fundación Familiar de LeBron James (LJFF) ha reconocido durante mucho tiempo el poder de la bicicleta y la movilidad, accesibilidad y acondicionamiento físico que brindan a los estudiantes en la ciudad natal de LeBron, Akron. Desde que comenzó el programa I PROMISE en 2011, LJFF ha proporcionado a cada estudiante del programa una bicicleta nueva como parte de su compromiso de trabajar duro, terminar la escuela y vivir un estilo de vida activo y saludable.

En este próximo capítulo de la colaboración, Canyon donará sus bicicletas Grand Canyon Young Hero a estudiantes del programa I PROMISE al finalizar el año académico como parte de la filosofía de la Fundación de "ganado, no regalado".

"Sé lo que significaba una bicicleta para mí cuando era niño y cómo me abrió puertas y me llevó a lugares a los que de otro modo no podría ir. Por eso siempre ha sido un pilar de nuestro programa proporcionar bicicletas a nuestros estudiantes de I PROMISE," dice James. "No solo es una recompensa por su arduo trabajo, sino que también les permite salir, experimentar su comunidad y crear recuerdos con sus amigos y familiares de una manera diferente." LeBron James

NOTAS PARA EDITORES

1. LeBron James monta una Canyon Neuron:On Fly durante el vídeo.

2. Dirigido por: Fil Fury

Producción: Untold Studios, L.A. / Londres

3. Imágenes: disponibles aquí

4. Sobre Canyon: Canyon es una de las marcas de bicicletas más innovadoras del mundo. El concepto comenzó en el garaje del fundador Roman Arnold y creció hasta convertirse en el mayor fabricante directo al consumidor de bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas de triatlón, bicicletas de gravel, bicicletas híbridas y bicicletas eléctricas del mundo. Canyon ha ganado su reputación por la innovación al utilizar consistentemente materiales y tecnología avanzada. El diseño icónico de Canyon es fácil de identificar. Además de ser audazmente competitivo y en constante expansión, están comprometidos a hacer accesible la comunidad global del ciclismo para cada ciclista. Aunque Canyon se asocia con algunos de los mejores atletas del planeta, su misión, 'Inspire to Ride', destaca cómo trabajan para promover el poder del ciclismo para todos. Los productos de Canyon están disponibles exclusivamente en línea en www.canyon.com y a través de la Canyon App.

Fuente: Canyon Bicycles

CONTACTO DE PRENSA

Ben Hillsdon

Global Communications Manager

Tel: +31 619 55 71 14

Email: bhillsdon@canyon.com