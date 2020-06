COMUNICADO: Leclanché anuncia una reorganización estratégica de compañía con Eneris Group (1)

- Leclanché anuncia una reorganización estratégica de compañía junto a un Industrial Partnership Agreement con Eneris Group destinado a crear una asociación europea de batería importante

- Eneris Group lleva a cabo inversiones directas que alcanzan hasta 95 millones de CHF en dos acuerdos de licencia de tecnología y sociedades mixtas

-- Eneris proporciona hasta 42 millones de CHF en préstamos de capital laboral y lleva a cabo inversiones de más de 53 millones de CHF en un programa de expansión de capacidad destacado en las nuevas sociedades mixtas creadas con una propiedad mayoritaria; -- Leclanché concede una licencia a Eneris para seguir desarrollando y accediendo a la industrialización en gran escala; -- La reducción de material de Leclanché en intensidad de activos de los negocios: reducción de los gastos operativos y de capital; -- Los negocios mundiales consiguen un libro de pedidos combinado de más de 90 millones de CHF para su suministro entre los años 2020 y 2021, excluyendo el proyecto de St. Kitts; -- Se establece una línea de negocios de proyectos de tipo Build-Own-Operate (BOO) para proyectos estacionarios selectos con un Power Purchase Agreement (PPA) a largo plazo y/o un Offtake Agreement con los clientes locales; -- Leclanché deberá mantener todos los contratos de los clientes sin cambiar; -- New Leclanché cambia hacia un software de tecnología verde y una compañía de integración de sistemas utilizando los productos competitivos fabricados a giga-escala en asociación con Eneris Group

YVERDON-LES-BAINS, Suiza, 2 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Leclanché SA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2817304-1&h=3976213042&u...] (SIX: LECN), una de las principales compañías de almacenamiento de energía de todo el mundo, anunció hoy una reorganización estratégica por medio de la que convertirá a la compañía en una compañía de integración de sistemas orientada al mercado, impulsada por la investigación, el software y los sistemas con una producción ampliada y capacidades de I+D basada en un acuerdo de asociación con Eneris Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2817304-1&h=2788882965&u...], importante desarrollador de tecnología limpia de Europa que realiza operaciones en Polonia, "la fábrica de Europa" y participante clave en el programa de la UE "Important Project for Common European Interest on batteries".

Stefan Mueller, presidente del consejo de dirección, comentó:"Estamos contentos con los acuerdos de asociación estratégicos firmados con Eneris Group. Esta puede ser una asociación de transformación auténtica para crear un líder de mercado. Agradecemos a todos nuestros accionistas sus inversiones destacadas y de pacientes desde finales del año 2006 en lo que respecta al desarrollo de nuestros Energy Storage Business basados en las células y sistemas de litio propias. En este momento actual ya ha llegado nuestro tiempo.

Nos estamos embarcando en una reorganización estratégica al tiempo que reconocemos las complicadas condiciones económicas actuales debidas al COVID-19. El consejo de dirección de la compañía ha decidido reorganizar el modelo operativo de Leclanché al tiempo que las actuales Business Units han llegado a un tamaño crítico en términos de personal, ingresos y contratos para clientes. El consejo de dirección comparte la visión de la firma de que la compañía presenta valores fundamentales sólidos para desplegar un crecimiento beneficioso basado en un libro de pedidos global fuerte, avanzando en sus células de alta capacidad y en la adopción de un modelo creado operativo muy beneficioso para nuestra Stationary Business Unit.

El consejo de dirección cree que la asociación con Eneris Group permitirá a la compañía asegurarse los fondos y recursos que ayudarán a la compañía a conseguir su objetivo de convertirse en uno de los líderes de mercado de almacenamiento de energía de cadena de valor completa.

En nombre del consejo de dirección, quiero agradecer de forma sincera a Artur Dela, fundador y consejero delegado de Eneris Group, su confianza en Leclanché. Estamos impacientes por experimentar su liderazgo empresarial e impulsar el apoyo hacia el éxito de ambas compañías.

Quiero agradecer además y felicitar a Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, el hecho de haber logrado asegurar las asociaciones de inversión industriales con Eneris Group. Confiamos en que tanto él como su equipo administrativo implementen de forma expeditiva la reorganización estratégica".

Artur Dela, presidente de Eneris Group, destacó: "La misión de Eneris es 'limpiar el aire, suelo y agua y proteger de forma innovadora el medioambiente'. El reto del siglo está en proteger el planeta. Para proteger el medioambiente, necesitamos cambiar nuestro paradigma de energía. El "Green Deal" europeo confirma esta dirección clara para nuestras industrias, científicos y financieros. La transición de energía es nuestro objetivo, y el almacenamiento de energía es clave para ello, tal y como se ha demostrado en nuestra participación en el programa ICPEI de la UE y asociarse ahora con Leclanché.

El mercado necesita adecuar las baterías para que el almacenamiento de energía estacionaria se asocie a las fuentes de energía renovables, y en asociación con las células de combustible, por el eTransportation: autobuses, camiones, barcos, locomotoras, maquinaria pesada, etc.

Leclanché los tiene. Como empresa de nueva creación hace 111 años, Leclanché es pionera en la nueva generación de baterías y tiene un objetivo visionario en los sistemas más limpios y con mejores prestaciones y sin líquidos perjudiciales, con una densidad energética superior y más ciclos de carga. Dispone de un potencial de crecimiento muy elevado. La demanda de mercado de sus productos supera por mucho su capacidad de fabricación actual, mientras que sus necesidades de conocimiento actuales avanzadas necesitan financiarse más.

Varios de los modelos de cooperación e integración son clave para tener éxito en cualquiera de las nuevas industrias, y en concreto, en sectores como el almacenamiento de energía, que es muy competitivo e intenso en relación al capital de I+D, industrialización a gran escala y comercialización. La base industrial de Eneris y su participación en el consorcio IPCEI, junto al conocimiento de Leclanché, acelerará y reforzará nuestro desarrollo común.

Estoy encantado de que Leclanché haya aceptado nuestra proposición de unir sus fuerzas, y me gustaría agradecer personalmente al consejo de dirección su confianza y al equipo administrativo liderado por Anil Srivastava el duro trabajo realizado para completar una transición compleja y de largo alcance en tiempo récord en este periodo complicado".

Una carta para accionistas, con fecha de 2 de junio de 2020, proporciona información adicional desde la compañía, y está disponible aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2817304-1&h=2907939799&u...].

Reorganización estratégica: Nuevo modelo operativo de capital para su producción

