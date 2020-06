COMUNICADO: Leclanché anuncia una reorganización estratégica de compañía con Eneris Group (3)

-- Poner a la compañía en la pista para desplegar un crecimiento sostenible y beneficioso para los años venideros; -- La nueva Leclanché deberá pivotar hacia una integración de software y sistemas superior que utilice productos competitivos fabricados a escala en asociación con Eneris Group; -- Nos hemos asegurado capital novedoso y acceso a una capacidad de producción grande con una dilución mínima para todos los accionistas de Leclanché S.A.; -- Con todo lo indicado anteriormente, hemos aumentado nuestra capacidad para dar servicio a todos nuestros clientes de forma mejor; consiguiendo nuevos clientes a un ritmo acelerado para convertirnos en líderes de mercado".

Acerca de Eneris GroupEneris Group es una compañía privada dedicada a la innovación que protege al medioambiente: "aire limpio, suelo y agua" que promociona la economía circular, una aproximación integral e integración vertical en el campo de los residuos, agua, energía y almacenamiento de energía. Principalmente pone en marcha y desarrolla servicios públicos en Polonia y participa en la transición de energía, al tiempo que su espectro dedicado a la tecnología limpia es de tipo pan-europeo. Junto a sus filiales (Eneris Polbatt, Eneris Batteries & Recycling, etc.), Eneris está implementando una serie de sociedades de riesgo y proyectos centrados en las baterías. Su cartera de baterías está apoyada por medio de las autoridades europeas y el Gobierno de Polonia dentro del marco de la European Battery Alliance y los programas "Important Project for Common European Interest on Batteries" (IPCEI), incluyendo los proyectos estratégicos en términos de I+D e industrialización para toda la cadena de valores, incluyendo materiales avanzados, células con rendimiento mejorado y nuevos tipos de células, paquetes de batería y configuración de módulos, reutilización y reciclado, etc. La estrategia de Eneris incluye las plantas de I+D y fabricación en Polonia, Alemania y Francia.

Acerca de LeclanchéLeclanché SA, con sede en Suiza, es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad diseñadas para acelerar nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia. La historia y el patrimonio de Leclanché se basan en más de 100 años de innovación en el sector de las baterías y el almacenamiento de energía, y la empresa es un proveedor de confianza de soluciones de almacenamiento de energía en todo el mundo. Esto, unido a su cultura de ingeniería alemana y a su precisión y calidad suiza, hace de Leclanché el socio preferido tanto por las empresas disruptoras como por las empresas establecidas y los gobiernos que están siendo pioneros en los cambios positivos de la producción, la distribución y el consumo de la energía en todo el mundo. La transición energética está siendo impulsada principalmente por los cambios en la gestión de nuestras redes eléctricas y la electrificación del transporte, y estos dos mercados finales constituyen la columna vertebral de nuestra estrategia y modelo de negocio. Leclanché está en el centro de la convergencia de la electrificación del transporte y de los cambios en la red de distribución. Leclanché es la única empresa especializada de almacenamiento de energía del mundo que cotiza en bolsa, y está organizada en tres unidades de negocio: soluciones de almacenamiento estacionario, soluciones de electrificación del transporte y sistemas de baterías especiales. Leclanché cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX: LECN).

Bolsa de Valores de Suiza (SIX): símbolo LECN