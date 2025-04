LedOne Connected el accesorio necesario para el coche esta Semana Santa

(Información remitida por la empresa firmante)

Alcoi, 14 de abril 2025.-

Erum Vial y Vodafone refuerzan la seguridad en carretera con la LedOne Connected, ya disponible en los canales de Vodafone Empresas para todos los conductores

Con la llegada de la Semana Santa y el aumento de desplazamientos por carretera, la seguridad vial se convierte en una prioridad para millones de conductores. Por ello, Erum Vial y Vodafone se unen para ofrecer la solución definitiva: LedOne Connected, la baliza V16 conectada.



Alineada con los principios de sostenibilidad, la Led One Connected se fabrica íntegramente en España con un 100% de plástico reciclado y diseñada bajo criterios de ecodiseño.



Este dispositivo sustituye al tradicional triángulo de emergencia, ofreciendo máxima visibilidad gracias a su diseño elevado, compatible con todo tipo de vehículos, incluidos aquellos con barras en el techo. Su instalación es rápida y segura mediante base magnética o adhesiva, permitiendo al conductor colocarla sin necesidad de salir del vehículo.



Gracias a la conectividad ofrecida por la red Narrowband IoT de Vodafone, la baliza transmite en tiempo real la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, activando alertas inmediatas en paneles de carretera, aplicaciones de navegación y sistemas de asistencia, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de los servicios de emergencia. Esta conectividad está incluida hasta 2038.



La Led One Connected ya está disponible a través de los canales habituales de Vodafone Empresas, y está accesible para todos los conductores, sean o no clientes de Vodafone. Su precio de lanzamiento es de 49,95 € (IVA incluido). Además, para mayor comodidad, se ofrece la posibilidad de adquirirla mediante pago a plazos, desde solo 2,08 € al mes durante 24 meses, incluyendo la conectividad durante toda la vida útil del dispositivo.



Tips para viajar con seguridad esta Semana Santa



• Revisar el vehículo antes de salir. Comprobar niveles de aceite, estado de frenos y neumáticos, y asegurarse de llevar toda la documentación en regla.



• Planificar la ruta. Consultar las previsiones del tráfico y evitar las horas punta si es posible.



• Descansar adecuadamente. La fatiga es una de las principales causas de accidente en carretera. Hacer pausas cada dos horas.



• Llevar consigo la Led One Connected. Se estará preparado ante cualquier imprevisto con una señalización visible y conectada, que protege tanto la seguridad como la del resto de conductores.



• Mantener la calma. Conducir de forma preventiva.



Esta Semana Santa, viajar con la tranquilidad que ofrecen Erum Vial y Vodafone. No dejar la seguridad para mañana: anticipar el futuro y equipar el coche con la tecnología más avanzada y responsable del mercado.



Características destacadas de la luz de emergencia LED ONE Connected:



1. Conectividad: Conexión incluida hasta 2038. Conecta de manera anónima, mediante Narrow Band IoT de Vodafone, con la DGT en caso de incidencia



2. Compromiso sostenible: Fabricada mediante ecodiseño.



3. Visibilidad asegurada: Al ser más alta, garantiza una visibilidad desde cualquier ángulo.



4. Fácil uso: Gracias a su base magnética y la opción adhesiva. Además, posibilita utilizar el accesorio denominado "flecha", compatible con todos los vehículos, pero en especial con los de gran tonelaje.



5. Diseñada y fabricada en España.



6. APP MÓVIL con la que se puede comunicar con la aseguradora para mejorar el servicio de teleasistencia.





Emisor: Erum Vial

Contacto

Nombre contacto: Erum Vial

Descripción contacto: Erum Vial

Teléfono de contacto: +34 663 13 81 82