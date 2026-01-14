Lefebvre actualiza GenIA-L con nuevas mejoras que refuerzan el rigor y la certeza jurídica de su IA

José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre en el Congreso IA de Lefebvre - Lefebvre

La evolución continua de la base tecnológica de GenIA-L garantiza la certeza jurídica que necesita el profesional para incrementar su productividad sin sacrificar rigor, consistencia ni seguridad jurídica. José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre: "La IA solo aporta valor real cuando está al servicio del criterio del experto, con tecnología sólida, control de calidad y fuentes verificables"

Madrid, 14 de enero.- Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha anunciado la actualización de su solución de inteligencia artificial jurídica GenIA-L con nuevas mejoras que refuerzan la calidad técnica y rigor jurídico.



Recientemente, se han dado a conocer en España casos en los que se ha cuestionado la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico por el uso de jurisprudencia inexistente (tanto en escritos profesionales como en resoluciones judiciales), que han puesto de relieve uno de los grandes desafíos de la IA aplicada al Derecho: la fiabilidad de las fuentes, el control de las alucinaciones y el rigor técnico de las respuestas.



Gracias a la evolución continua de la base tecnológica de GenIA-L, la solución de Lefebvre es capaz de ofrecer una respuesta fiable, basada en fuentes verificables. Así garantizan la seguridad y certeza jurídica para incrementar la productividad sin sacrificar rigor ni consistencia.



GenIA-L evita el principal riesgo de las herramientas de IA, que pueden sugerir información no verificada o inventada, pero con apariencia real, lo cual es inaceptable en la práctica jurídica.



Evita riesgos y alucinaciones

En esta última versión, Lefebvre incluye avances relevantes en fuentes de información y arquitectura que mejoran la fluidez y la velocidad del sistema. También se refuerza la recuperación de contenidos jurídicos actualizados y verificables, la calidad técnica y el control de alucinaciones, uno de los principales retos de la IA aplicada al ámbito jurídico.



Entre las mejoras en la metodología aplicada, la Doctrina Administrativa se utiliza no solo como fuente documental, sino como herramienta activa de análisis y contraste de criterio.



Hay novedades en el chat para una interacción más fluida, natural y eficaz, gracias a la incorporación de nuevos modelos de lenguaje adaptados específicamente a GenIA-L. La solución interpreta con mayor precisión la estructura, el contexto y la lógica jurídica de los documentos aportados por el usuario.



Una IA jurídica al servicio del criterio profesional

Con esta nueva evolución, Lefebvre continúa progresando en su estrategia de ofrecer una IA jurídica de alta calidad, diseñada para acompañar al profesional en tareas de análisis, contraste y decisión, minimizando riesgos y reforzando la confianza en cada respuesta generada.



Como señala José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre: "Cada avance en GenIA-L responde a una convicción clara. La inteligencia artificial solo aporta valor real cuando está al servicio del criterio del experto, con tecnología sólida, control de calidad y fuentes verificables".



