Legado y estilo de vida: U.S. Polo Assn. organiza una fiesta icónica en Pitti Uomo 108 en Florencia, Italia

El DJ Benny Benassi, el artista Pietro Terzini, la intérprete Clara y más de 1.500 invitados celebran 135 años. U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de los Estados Unidos (USPA), celebró su extraordinario legado de 135 años en Pitti Uomo 108 con una semana inolvidable de estilo, deporte, arte y música

Florencia, 20 de junio de 2025.- Desde el debut de la vibrante Colección Primavera-Verano 2026 de US Polo Assn. hasta una celebración de aniversario repleta de estrellas en la emblemática Santa Maria Novella de Florencia, la marca dio vida a la herencia y la energía moderna del deporte del polo en uno de los escenarios de la moda más prestigiosos del mundo.



Una noche para recordar: "Juega por el momento, vive por el legado"

En la noche del 18 de junio, más de 1.500 invitados internacionales se reunieron en el impresionante Chiostro Grande del histórico Complesso di Santa Maria Novella para una celebración de aniversario a la que sólo se podía acceder por invitación y que será muy recordada. Presentado por el aclamado actor italiano Roberto Ciufoli, el evento fue un viaje sensorial a través de la auténtica historia de 135 años del deporte y de la marca.



La estrella de la música italiana Clara no tardó en cautivar al público con una impresionante actuación vocal en directo, en la que derrochó belleza, estilo y emoción. Su presencia en el escenario estuvo a la altura de la elegancia de la velada y marcó el tono del gran final. Cuando el legendario DJ Benny Benassi se puso a los platos, el claustro se transformó en una vibrante pista de baile al aire libre, con una fiesta posterior de más de 1.000 invitados que celebraron bajo las estrellas hasta bien entrada la noche.



Arte inmersivo, patrimonio y visión

El ambiente se vio realzado por una enorme y monumental cronología del pasado y el presente de la marca U.S. Polo Assn., proyectada a lo largo de los centenarios muros de Santa Maria Novella. Desde 1890 hasta 2025, la representación visual contaba la historia de la evolución del deporte del polo y el crecimiento de la marca hasta convertirse en una potencia mundial de la moda que mueve miles de millones de dólares.



El corazón creativo del evento vino de la mano de dos artistas visionarios. Luca Agnani aportó efectos de mapping envolventes a la arquitectura del claustro, mientras que Pietro Terzini -conocido por sus comentarios poéticos sobre la cultura pop y la identidad de marca- presentó una instalación visual personalizada que combinaba la herencia deportiva de U.S. Polo Assn. con su característico estilo textual. Sus ingeniosas y minimalistas expresiones sobre el legado, la moda y el tiempo dejaron una impresión duradera y subrayaron el mensaje de la velada: el legado puede honrarse y reimaginarse.



Celebrar el momento, construir el futuro

"Esto fue más que una feria comercial: fue una celebración global del legado, la cultura y el futuro de la U.S. Polo Assn.", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la multimillonaria marca global U.S. Polo Assn. "Formar parte de un evento tan experiencial y emocionante ambientado en medio de la energía creativa de Florencia -con nuestros increíbles socios y equipo- fue simplemente extraordinario".



"Es un poderoso reflejo del legado inspirado en el deporte y del brillante futuro de nuestra marca global", añadió.



Lorenzo Nencini, Presidente de Incom S.p.A. y miembro del Consejo de Pitti Immagine, explicó: "Dar vida a nuestro 135 aniversario aquí en Florencia ha sido un honor indescriptible. El éxito de nuestro desfile en Pitti Uomo junto con nuestra celebración con Pietro Terzini, Clara y el final de Benny Benassi hicieron de este un momento cultural, y una experiencia inolvidable para aquellos que apoyan a U.S. Polo Assn. Es un poderoso reflejo del legado inspirado en el deporte y el brillante futuro de nuestra marca global", añadió.



Una experiencia que se llevó el espectáculo

Situada en el stand 32 del pabellón Cavaniglia, la presencia de U.S. Polo Assn. en Pitti Uomo del 17 al 20 de junio fue todo un icono. El espacio contaba con una enorme pantalla de vídeo de 9 metros en la que se mostraba la historia de la marca y los momentos más destacados de las campañas, una pared de collage de productos, un elegante bar de champán, modelos vestidas con la última colección, un step-and-repeat digno de celebridades e impresionantes números 135 en 3D a tamaño real que conmemoraban el aniversario. El diseño envolvente creó una atmósfera enérgica que invitó a visitantes, profesionales, personas influyentes y medios de comunicación a interactuar con el pasado, el presente y el futuro de la marca. Entre los invitados se encontraban Pietro Terzini, Clara, Roberto Ciufoli, así como el atleta olímpico de natación Luca Dotto, lo que atrajo a cientos de medios de comunicación e invitados.



Cada uno de los licenciatarios italianos de U.S. Polo Assn. estuvo presente para presentar sus últimas colecciones y reforzar la fuerza de esta asociación estratégica:



Incom S.p.A. presentó las colecciones completas de ropa de hombre y mujer, que incluyen refinada sastrería, atrevidas paletas de colores y diseños clásicos de inspiración deportiva para la primavera-verano 2026.



Bonis S.p.A. presenta un calzado deportivo-casual elegante que combina la función del rendimiento con la estética del estilo de vida, ideal para el consumidor global moderno.



EastLab S.r.l. impresiona con una línea de accesorios contemporáneos, que incluye bolsos y artículos de piel elaborados con materiales de primera calidad y detalles inspirados en el polo.



EuroTrade S.r.l. presentó lo último en relojería y joyería, combinando la sensibilidad clásica americana con la artesanía y la innovación italianas.



Una semana para recordar

"El 135 aniversario de la U.S. Polo Assn. representa algo más que un hito: es una celebración del legado, la identidad y el estilo perdurable", declaró Antonio De Matteis, Presidente de Pitti Immagine, quien añadió: "Celebrar un momento tan prestigioso aquí en Florencia, donde tradición e innovación se dan la mano, es especialmente significativo. La velada en Santa Maria Novella no sólo fue un homenaje a la herencia histórica de la marca en el deporte del polo, sino también una vívida expresión de su energía global y su visión de futuro. Fue un honor dar la bienvenida de nuevo a U.S. Polo Assn. a Pitti Uomo, donde la moda, la cultura, el arte y la música se dan cita en un escenario internacional".



La presencia de la marca en Pitti Uomo resonó con fuerza entre los aficionados internacionales, consumidores y personas influyentes, reafirmando la posición única de U.S. Polo Assn. como marca de moda global conectada con el deporte. La celebración del 135 aniversario en Florencia no solo honró la ilustre historia deportiva de la marca, sino que inspiró el futuro y el derecho de nacimiento de Born to Play.



"Desde nuestra inmersiva experiencia en el stand hasta nuestra extraordinaria celebración en Santa Maria Novella, esta semana ha sido un tributo al legado de la U.S. Polo Assn.-enraizado en el deporte del polo y construido para la próxima generación", añadió Prince.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida.







