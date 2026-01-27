Legal Talks; un nuevo espacio para repensar el presente y el futuro del sector jurídico - Calculatuindemnizacion.es

Madrid, 27 de enero.- En un contexto marcado por la especialización, la transformación digital y la necesidad de mejorar los procesos entre los distintos actores del sistema legal, nacen los Legal Talks, una iniciativa impulsada por Calculatuindemnizacion.es con un objetivo claro: crear un espacio de encuentro donde el conocimiento técnico, la experiencia práctica y la innovación tecnológica dialoguen sin compartimentos estancos.

Tal y como explica Víctor Climent, CEO y cofundador de Calculatuindemnizacion.es, el origen del proyecto responde tanto a una necesidad interna como a una vocación sectorial:

“La iniciativa de Legal Talks nace de la idea de ofrecer formación continua a nuestro propio equipo jurídico y, al mismo tiempo, compartir nuestra visión del sector. No se trata solo de hablar de conceptos jurídicos, sino de profundizar en los procesos y en cómo podemos mejorar la relación entre operadores jurídicos, aseguradoras y clientes.”

Desde su concepción, Legal Talks se plantea como algo más que una jornada formativa: es un foro para analizar el día a día de la práctica jurídica y reflexionar sobre hacia dónde evoluciona el sector.

¿Qué son los eventos Legal Talks?

Los Legal Talks son una serie de encuentros profesionales concebidos para reunir a abogados, expertos, startups legaltech, aseguradoras y académicos, con el objetivo de compartir conocimiento, resolver dudas reales del ejercicio profesional y explorar nuevas tendencias que ya están impactando en el sector jurídico. Las charlas se estructuran en torno a dos grandes ejes:

Responsabilidad civil y reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico: Un análisis práctico de los principales retos en la gestión de reclamaciones, la aplicación de la normativa vigente y las estrategias más eficaces para lograr resultados justos para las personas lesionadas.

Legaltech y futuro de los despachos jurídicos: Un espacio para explorar cómo la tecnología está transformando el ejercicio del derecho: automatización de procesos, eficiencia operativa, mejora en la negociación y nuevos modelos de relación entre profesionales, aseguradoras y clientes.

Este enfoque responde, como señala Climent, a una evolución inevitable del sector:

“Estamos avanzando hacia un modelo mucho más especializado, más tecnológico y más coordinado, en el que unir esfuerzos no solo mejora el servicio al lesionado, sino que optimiza los procesos que nos vinculan a operadores jurídicos y aseguradores.”

Primera edición: el inicio de un proyecto con vocación de continuidad

La primera edición de Legal Talks se celebró el 22 de noviembre de 2024 en Barcelona, en el espacio Aticco Verdaguer, y reunió a un centenar de profesionales del ámbito jurídico, tecnológico y asegurador. La jornada sirvió como punto de encuentro para abordar algunos de los retos más relevantes del ejercicio actual del derecho de la responsabilidad civil y la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico. A lo largo de las distintas intervenciones, expertos como Manuel Castellanos Piccirilli, presidente de ANAVA-RC, María Remedios (Maren) García-Valle Pérez, abogada especializada en responsabilidad civil, y Carla Tonin, anterior responsable jurídica de Calculatuindemnizacion.es, analizaron cuestiones clave como la correcta aplicación de las ofertas motivadas, el impacto jurídico de los vehículos de movilidad personal y el papel creciente de la tecnología en la negociación y gestión de reclamaciones.

Un espacio necesario para un sector en transición



Las conclusiones de esta primera edición fueron claras. Los asistentes destacaron la necesidad de contar con espacios que combinen formación técnica, reflexión estratégica e intercambio de experiencias reales. En palabras de Víctor Climent:

“La valoración es muy positiva. Hemos planteado este primer evento como algo cercano y casi familiar, pero con una clara vocación de continuidad. Legal Talks nos va a permitir generar un espacio anual en el que invitar a profesionales del sector que aporten su visión del presente y de la actualidad jurídica.”

Entre los principales aprendizajes de la jornada, se puso de manifiesto:

La importancia de conectar derecho y tecnología para mejorar la transparencia y la eficiencia de los procesos.

La necesidad de una mirada colaborativa, en la que abogados, aseguradoras, startups e instituciones trabajen de forma más alineada.

La adaptación constante a un marco legal y social en transformación, especialmente en materia de movilidad y digitalización.

Mirando al futuro: próxima edición en verano de 2026

Lejos de ser un evento puntual, Legal Talks nace con la ambición de consolidarse como una cita recurrente en el calendario jurídico. Calculatuindemnizacion.es ya trabaja en la próxima convocatoria, prevista para el junio de 2026, con nuevos ponentes, más contenidos prácticos y una mayor apertura al ecosistema legal y tecnológico.

“Queremos posicionarnos como una marca de liderazgo dentro del sector, proponiendo propuestas de valor que realmente sumen y ayuden a mejorar la práctica jurídica”, subraya Climent.

Con esta base sólida, Legal Talks se consolida como una plataforma de diálogo, aprendizaje y evolución, orientada a acompañar al sector jurídico en uno de los momentos de mayor transformación de su historia reciente.

Ver entrevista completa a Victor Cliemnt sobre Legal Talks en youtube.

