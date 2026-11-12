Legálitas celebra el estreno en cines de Hechos Probados, el primer true legal español

Elenco de Hechos Probados - Legálitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

La película, que vivió su premier en Madrid antes del estreno en cines el próximo 20 de noviembre, muestra cómo situaciones jurídicas cotidianas pueden transformar la vida de las personas y poner en valor el asesoramiento legal

Problemas de acoso derivados del mal uso de la inteligencia artificial, conflictos familiares, reclamaciones a la Administración, una posible negligencia médica o situaciones complejas que afectan a los derechos de los ciudadanos. Son asuntos que forman parte de la vida de muchas personas y que, sin embargo, rara vez ocupan un papel protagonista en la gran pantalla. Con el objetivo de acercar esa realidad al público, Legálitas ha colaborado en Hechos Probados, una producción inspirada en situaciones jurídicas reconocibles para cualquier ciudadano que llegará a los cines el próximo 20 de noviembre.



La película celebró este martes su premier en los Cines Callao de Madrid, donde se dieron cita los miembros del reparto y del equipo creativo de la producción, junto a representantes del mundo de la cultura, la comunicación y la empresa. La alfombra roja contó con la presencia de las protagonistas Marta Hazas y Amaia Salamanca, así como de Ginés García Millán, Elena Furiase, Javier Veiga y Aitor Luna, entre otros integrantes del elenco.



Más allá de su dimensión cinematográfica, Hechos Probados acerca al gran público una realidad que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas: la necesidad de conocer sus derechos y contar con apoyo jurídico para tomar decisiones informadas en momentos decisivos.



La historia muestra a Inés y Delia, dos hermanas abogadas distanciadas por conflictos del pasado que se ven obligadas a reencontrarse para defender un caso de negligencia médica. A medida que avanza la investigación, ambas deberán afrontar no solo la complejidad del procedimiento legal, sino también las consecuencias personales y emocionales de sus decisiones.



Del asesoramiento cotidiano a la gran pantalla

A través de su colaboración en el proyecto, Legálitas ha contribuido a trasladar al lenguaje audiovisual conflictos legales cercanos y reconocibles para los ciudadanos, alejados de los grandes procesos judiciales que tradicionalmente protagonizan el género legal.



La experiencia acumulada por la compañía durante más de 25 años asesorando a familias, autónomos y pequeñas empresas ha servido como inspiración para construir historias con situaciones familiares para el espectador, reforzando una visión del Derecho más cercana, accesible y vinculada a la vida cotidiana.



En este sentido, el director de la película, Luis Arranz, destacó durante la premier la aportación realizada por Legálitas al proceso creativo: "Su experiencia del día a día ha sido fundamental para construir las historias desde la verdad. Creo que el espectador va a descubrir algo muy importante: que un abogado no es un ente que está allí, en otra galaxia, sino alguien cercano, accesible y capaz de ayudar en situaciones que pueden afectar a cualquiera".



Elena Furiase, por su parte, puso el foco en la prevención jurídica, uno de los mensajes centrales de la película. "No deberías recurrir a un abogado cuando lo necesites, sino antes de necesitarlo. Eso lo resume todo", señaló durante la presentación.



Con su estreno en salas previsto para el próximo 20 de noviembre, Hechos Probados busca abrir una conversación sobre la importancia de conocer los propios derechos y fomentar una cultura de prevención jurídica que permita a los ciudadanos afrontar con mayor seguridad los retos legales de su vida diaria.



Hechos Probados cuenta con la colaboración de Legálitas como patrocinador y asesor de contenidos, la producción de Zebra Producciones y Zebra Canarias, ambas del Grupo iZen, y la producción delegada de UM, FUSE (Omnicom Media) y Be iZen (Grupo iZen).







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