Legálitas llama al inconformismo y a luchar por lo que es justo

Con mensajes directos, desenfadados y de plena actualidad, ‘No te conformes’, la nueva campaña de la legaltech invita a los ciudadanos a abandonar la resignación y defender sus intereses legales. El despliegue multimedia arranca el 14 de febrero en Madrid y el 17 en el resto de España, con presencia en televisión, radio, digital y publicidad exterior en grandes ciudades

Madrid, 13 de febrero de 2025.- Legálitas presenta una nueva campaña: ‘No te conformes’, una llamada al inconformismo y una invitación a que los ciudadanos defiendan sus intereses legales.



La campaña responde a las conclusiones de un estudio llevado a cabo por la legaltech con particulares, autónomos y micropymes. A través de entrevistas en profundidad y focus groups, se demostró que una gran mayoría de españoles se resigna en el ámbito legal por pereza, desconfianza o desconocimiento. Es más, uno de cada tres jóvenes desconoce o no está seguro de saber identificar las situaciones en las que puede defender sus derechos.



De esta manera, en tono desenfadado, directo y con mensajes originales que representan temas de gran actualidad, ‘No te conformes’ refleja muchas de las dificultades reales que tienen las personas en diferentes etapas de su vida, evidenciando "lo que pueden ganar" y también "dejar de perder". Desde firmar algo sin entenderlo, pagar de más en una factura, aguantar lo inaguantable, conformarse con un inquilino que no paga o con un casero problemático, no saber cómo comunicarse con la Administración, dejar pasar una estafa o pagar una multa sin recurrir.



"No se trata solo de conocer los derechos, sino de ejercerlos. Con esta campaña, queremos fomentar un cambio de actitud, invitando a las personas y a los pequeños negocios a no conformarse en el día a día" afirma Luis del Pozo, CEO de Legálitas.



Un lenguaje claro para problemas reales

La campaña conecta con la realidad del ciudadano de forma directa y sin rodeos, a través de mensajes, como estos, que forman parte de las consultas más habituales recogidas por el Observatorio Jurídico de Legálitas:



"Di NO a que tu jefe confunda ‘trabajo’ con esclavitud".

"Di NO a ese inquilino que se "olvidó" de pagar hace meses".

"Di NO a que el perro de tu vecino deje ‘un regalo’ todos los días en tu puerta".

"Di NO a los cuernos y regálate un divorcio. Feliz San Valentín".

"Di NO a que tu reclamación les entre por un teléfono y les salga por otro".

"Di NO a que tus maletas lleguen a Hawái mientras tú aterrizas en Canarias".



Una campaña con despliegue multimedia

‘No te conformes’ está creada en colaboración con Interbrand (estrategia de marca), Contrapunto BBDO (creatividad publicitaria) e IPG Mediabrands (estrategia de medios), se visualizará desde mañana viernes 14 de febrero en Madrid y el lunes 17 en el resto de España. Se difundirá en televisión, radio, digital y publicidad exterior. Vallas, marquesinas, autobuses y mupis en las principales ciudades españolas serán el escenario de este llamamiento al inconformismo.



La campaña incluye también un spot publicitario que, además de reflejar distintas situaciones que suceden a todos en algún momento de la vida, muestra a los ciudadanos que tienen derecho a decir NO y que hay soluciones para cada problema legal.



Legálitas inicia así un movimiento para que las personas cambien su manera de pensar y actuar, poniendo sus intereses legales por delante y defendiendo sus derechos. La solución no es conformarse, sino defenderse.







