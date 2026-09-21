Legend Robot presenta una solución para la construcción inteligente en Europa en BATIMAT 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Legend Robot presenta una solución autónoma que cumple con la normativa CE para la construcción inteligente en Europa en BATIMAT 2026

PARÍS, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En consonancia con el tema central de BATIMAT 2026, "Le bâtiment en mouvement" (La construcción en movimiento), Legend Robot, en colaboración estratégica con su socio europeo ROBOSWISS AG, presentó un adelanto de su robot autónomo líder en el mercado para la aplicación de pintura de látex y masilla, destinado a BATIMAT 2026 (Stand F090, Pabellón 1, Paris Expo). Diseñado para cumplir plenamente con las normas CE de la UE, este sistema impulsado por inteligencia artificial aborda directamente la escasez de mano de obra cualificada en Europa, acelera la modernización ecológica de edificios y ofrece una estabilidad operativa y una precisión inigualables en los complejos entornos de las obras europeas.

Productividad de 237 m/h demostrada en campo en Grecia

Al validar su rendimiento en condiciones reales durante un emblemático proyecto de renovación hotelera para Gnosis Investments Group en Atenas (Grecia), la flota de robots de proyección continua de Legend Robot demostró una flexibilidad y una resistencia inigualables en la obra:

Referencia de velocidad máxima: Se alcanzó un rendimiento de pulverización líder en el sector de 237 m/hora , reduciendo drásticamente los plazos de renovación.

Se alcanzó un rendimiento de pulverización líder en el sector de , reduciendo drásticamente los plazos de renovación. Cobertura en diversas configuraciones: Se ejecutaron acabados precisos de látex en paredes (en 2 y 3 capas) sobre 19 configuraciones de estancia distintas, compensando eficazmente las imperfecciones manuales del soporte.

Se ejecutaron acabados precisos de látex en paredes (en 2 y 3 capas) sobre 19 configuraciones de estancia distintas, compensando eficazmente las imperfecciones manuales del soporte. Operación robusta y seguridad sostenible: Funcionamiento mediante estabilización eléctrica directa en exigentes proyectos de rehabilitación, combinando el pleno cumplimiento de la normativa de seguridad CE de la UE con una reducción de hasta el 15 % en el desperdicio de material, para así cumplir con los estrictos objetivos europeos ESG.

Hoja de ruta tecnológica de próxima generación: de la automatización a la autonomía

En BATIMAT 2026, Legend Robot presenta su hoja de ruta de ingeniería avanzada en IA, transformando la maquinaria de acabado tradicional en agentes de construcción totalmente autónomos y capaces de autoadaptarse:

Autooptimización basada en datos (+30 % de eficiencia): Mediante la ingesta de datos de la obra en tiempo real, los modelos de IA de bucle cerrado optimizan dinámicamente las trayectorias de pulverización, la velocidad y la distancia de separación, con el objetivo de lograr un aumento de la productividad del 30 % respecto a las unidades de tercera generación.

Mediante la ingesta de datos de la obra en tiempo real, los modelos de IA de bucle cerrado optimizan dinámicamente las trayectorias de pulverización, la velocidad y la distancia de separación, con el objetivo de lograr un aumento de la productividad del 30 % respecto a las unidades de tercera generación. Percepción dinámica y evitación de obstáculos en tiempo real: Los sensores integrados detectan automáticamente vigas estructurales, conductos de instalaciones y obstáculos móviles, reconfigurando las trayectorias de pulverización en tiempo real para minimizar la intervención humana.

Los sensores integrados detectan automáticamente vigas estructurales, conductos de instalaciones y obstáculos móviles, reconfigurando las trayectorias de pulverización en tiempo real para minimizar la intervención humana. Ejecución verdaderamente autónoma: Combina el escaneo espacial en 3D y la planificación algorítmica de trayectorias, permitiendo a los robots comprender la topografía del lugar, adaptarse a las variaciones espaciales y mejorar de forma autónoma la uniformidad del acabado.

"En toda Europa, demostramos que la verdadera autonomía en la obra, la alta eficiencia y los estándares ecológicos pueden coexistir en perfecta armonía en los proyectos de construcción europeos modernos", afirmó Jason Liang, director de marketing de Legend Robot.

Conéctese en BATIMAT 2026: Stand F090, Pabellón 1 | 28 de septiembre – 1 de octubre de 2026

Contacto para medios:

Jason Liang, director de Marketing | jasonliang@legendrobot.com | +86-18126152125 | www.legendrobot.com

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