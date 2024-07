El legendario skater Tony Hawk será el ponente principal en la SBC Summit

Legendary Skater Tony Hawk to Keynote at SBC Summit

LONDRES, 11 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- El reconocido skater profesional convertido en empresario y leyenda icónica de los videojuegos Tony Hawk tiene previsto pronunciar un discurso de apertura ante 25.000 asistentes en la próxima SBC Summit.

La conferencia magistral titulada "Tony Hawk - What Keeps The Wheels Turning on a Global Brand" (Tony Hawk: qué hace que una marca global siga girando) está programada para abrir el segundo día principal del evento, que tendrá lugar en la Feira Internacional de Lisboa entre el 24 y el 26 de septiembre. La conferencia magistral, muy esperada, tendrá lugar en el 'Super Stage', ubicado en el MEO Arena.

Hawk ofrecerá a los delegados una descripción detallada de su ilustre carrera, abarcando su introducción al ámbito deportivo profesional cuando era adolescente, su asociación histórica con los estudios de juegos Activision y la fundación de sus icónicas marcas deportivas. También compartirá estrategias para mantener la relevancia a través de la reinvención de la marca, proporcionado información sobre su enfoque para mantener el éxito y la innovación a lo largo de los años.

En previsión de su próximo discurso, Hawk expresó: "Estoy emocionado de ser el protagonista de la Cumbre SBC en Lisboa este septiembre. Aunque los mundos del skateboarding y de las apuestas pueden parecer muy diferentes, creo que hay muchos paralelismos y lecciones que las empresas de esta industria pueden relacionar muy bien.

"Ya sea que se trate de formar alianzas duraderas, establecer una marca exitosa y reconocible o mantener la relevancia en un mundo predominantemente digital, mi historia puede facilitar información valiosa para todos los asistentes".

Nacido en el estado dorado de California el 12 de mayo de 1968, Tony Hawk recibió su primera tabla, una Bahne de fibra de vidrio azul, de su hermano a la edad de nueve años. A la edad de 11 años, Hawk comenzó a participar en competiciones locales de skateboarding y en 1982, con solo 14 años, se convirtió oficialmente en skater profesional. Firmó con el equipo profesional de Powell Peralta y protagonizó los famosos videos de Bones Brigade, lo que marcó el comienzo de su ilustre carrera deportiva.

Los siguientes 23 años, Hawk ganó 73 títulos competitivos, incluido el de ser nombrado el 'National Skateboard Association (NSA) Vert Champion' durante 12 años consecutives y ganó 16 medallas en los X Games. Hawk se consolidó como un innovador del deporte al inventar más de 80 trucos únicos de skateboarding. Entre estos trucos se encuentran el ollie-to-Indy, el gymnast plant, el frontside 540-rodeo flip y el Saran wrap.

En uno de los momentos decisivos del skateboarding, Hawk ejecutó un giro de 900 (2 1/2 vueltas) en los X Games de 1999, una hazaña que nunca antes se había realizado. En 2003, Tony se retiró oficialmente del skating competitivo.

Fuera de la pista, Hawk siguió haciendo crecer el deporte con una variedad de asociaciones exitosas y acuerdos de marca. En 1992, Tony fundó Birdhouse Skateboards (originalmente Birdhouse Projects) con el ex skater profesional de Powell Peralta Per Welinder. En 1998, Hawk y su familia crearon Hawk Clothing, una línea de ropa de skate para niños, y en 1999, fundó la empresa de medios 900 Films. En 2002, estableció The Skatepark Project (anteriormente Tony Hawk Foundation), una organización de skateboarding sin ánimo de lucro que ayuda a las comunidades a construir parques de skate públicos para jóvenes en comunidades desfavorecidas.

La asociación más exitosa de Tony Hawk se produjo en 1999, cuando se asoció con el gigante mundial de los juegos Activision para lanzar Tony Hawk's Pro Skater. Activision lanzó 16 videojuegos más bajo el nombre de "Tony Hawk" y reportó una asombrosa cifra de 1.000 millones de dólares en ventas, lo que la convirtió en una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos.

Rasmus Sojmark, consejero delegado y fundador de SBC comentó: "Tony Hawk es sin duda uno de los deportistas más emblemáticos del siglo XX. Tony no solo revolucionó el mundo del skateboarding, sino que, a través de una marca sólida, un atletismo increíble y videojuegos que definieron el género, introdujo el skateboarding en la cultura pop. Sin duda, hay muchas lecciones que aprender de esta leyenda, y estoy muy emocionado de presenciar el discurso principal de Tony en el Super Stage".

